Как остановить выпадение волос: советы трихологов

Выпадение волос:

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Выпадение волос — проблема, которая может затронуть кого угодно, независимо от возраста, пола или происхождения. Причины бывают разными: генетика, стрессы, гормональные изменения или неправильный уход.

Об этом сообщило издание BBC.

Кто в группе риска?

Исследования показывают, что:

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с 18 до 30 лет 16% мужчин уже замечают, что волосы редеют.

после 40 лет более половины мужчин сталкиваются с облысением.

каждая третья женщина сталкивалась с потерей волос хотя бы раз в жизни.

Как остановить облысение на раннем этапе?

Первый шаг — обратиться к врачу, чтобы определить причину выпадения волос, советует дерматолог доктор Анчал Пант. Однако уже на начальной стадии можно принять ряд мер, которые помогут замедлить процесс.

1. Питание и дефициты

«Диета с высоким содержанием белка важна для хорошего роста волос. Если есть какой-либо дефицит питательных веществ, нужно начать с него», — объясняет доктор Пант.

2. Миноксидил: действенно, но не всегда

Этот препарат улучшает кровообращение в фолликулах, способствуя укреплению существующих волос. Однако он не стимулирует появление новых — важно учитывать это, ожидая результата.

3. Кетоконазол

Это противогрибковое средство борется с перхотью, которая может обострять выпадение. Исследования показывают, что оно также снижает уровень ДГТ — гормона, провоцирующего андрогенную алопецию.

Многие верят, что лечение выпадения волос — это временный этап: отрастили волосы — и можно забыть. Но, как говорит доктор Пант, «преодолеть выпадение волос — это обязательство на всю жизнь».

Почему важен образ жизни?

Курение, алкоголь, стресс и недосыпание могут ускорить потерю волос. Доктор Пант объяснила, что курение сужает сосуды, уменьшая кровоснабжение кожи головы — а это влияет на рост волос.

Также следует внимательно относиться к прическам. Трихолог Агиде, работающая с африканским типом волос, предостерегает, что тугие косы, дреды или постоянное термоукладывание могут спровоцировать тракционную алопецию — выпадение из-за механического повреждения фолликулов.

Еще одной причиной выпадения является нерегулярное мытье кожи головы. Доктор Пант отметила, что жирный тип кожи головы нужно мыть каждый день или через день. Если же у вас сухой тип кожи головы, то мыть волосы нужно не менее 3 раз в неделю.

Поможет ли пересадка?

Трансплантация волос дает быстрый визуальный эффект, но это не панацея. Доктор Пант отмечает: если после трансплантации игнорировать лечение, через несколько лет естественные волосы могут выпасть, а останутся только пересаженные. Она добавила, что пересадка волос — это крайняя мера.

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