Як зупинити випадіння волосся: поради трихологів

Випадання волосся:

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Випадіння волосся — проблема, яка може торкнутися будь-кого, незалежно від віку, статі чи походження. Причини бувають різними: генетика, стреси, гормональні зміни чи неправильний догляд.

Про це повідомило видання BBC.

Хто в групі ризику?

Дослідження показують, що:

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від 18 до 30 років 16% чоловіків вже помічають, що волосся рідшає.

після 40 років понад половину чоловіків стикаються з облисінням.

кожна третя жінка стикалася з втратою волосся хоча б раз у житті.

Як зупинити облисіння на ранньому етапі?

Перший крок — звернутися до лікаря, щоб визначити причину випадіння волосся, радить дерматологиня докторка Анчал Пант. Однак вже на початковій стадії можна вжити низку заходів, які допоможуть уповільнити процес.

1. Харчування та дефіцити

«Дієта з високим вмістом білка важлива для гарного росту волосся. Якщо є будь-який дефіцит поживних речовин, потрібно почати з нього», — пояснює докторка Пант.

2. Міноксидил: дієво, але не завжди

Цей препарат покращує кровообіг у фолікулах, сприяючи зміцненню наявного волосся. Однак він не стимулює появу нового — важливо враховувати це, очікуючи результату.

3. Кетоконазол

Цей протигрибковий засіб бореться з лупою, яка може загострювати випадіння. Дослідження показують, що він також знижує рівень ДГТ — гормону, що провокує андрогенну алопецію.

Багато хто вірить, що лікування випадіння волосся — це тимчасовий етап: відростив волосся — і можна забути. Але, як каже докторка Пант, «подолати випадіння волосся — це зобов’язання на все життя».

Чому важливий спосіб життя?

Куріння, алкоголь, стрес і недосипляння можуть прискорити втрату волосся. Докторка Пант пояснила, що куріння звужує судини, зменшуючи кровопостачання шкіри голови — а це впливає на ріст волосся.

Також варто уважно ставитися до зачісок. Трихологиня Агіде, яка працює з африканським типом волосся, застерігає, що тугі коси, дреди або постійне термоукладання можуть спровокувати тракційну алопецію — випадіння через механічне пошкодження фолікулів.

Ще однією причиною випадіння є нерегулярне миття шкіри голови. Докторка Пант зазначила, що жирний тип шкіри голови потрібно мити щодня або через день. Якщо ж у вас сухий тип шкіри голови, то мити волосся потрібно щонайменше 3 рази на тиждень.

Чи допоможе пересадка?

Трансплантація волосся дає швидкий візуальний ефект, але це не панацея. Докторка Пант зазначає: якщо після трансплантації ігнорувати лікування, через кілька років природне волосся може випасти, а залишиться лише пересаджене. Вона додала, що пересадка волосся — це крайній захід.

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