Чому Росія уникає миру: офіцер "Азову" звернув увагу на фронт

Офіцер 12-ї бригади «Азов» Ілля Самойленко з позивним «Гендальф» / © скриншот з відео

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Росія на сьогодні не зацікавлена у мирному процесі, бо її армія має перевагу на полі бою. І ворог реалізовує цю перевагу.

Таку думку офіцер 12-ї бригади «Азов» Ілля Самойленко з позивним «Гендальф» висловив у інтерв’ю Radio NV.

Офіцер зазначив — не слід очікувати, що бойові дії от-от закінчаться. Навпаки, з російського боку слід чекати на активізацію певних дій.

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«Чи варто очікувати активізації певних дій з боку Росії? Звісно, постійно. І в цьому є величезна проблема. Тому що підвішений стан, який залежний від зовнішньополітичного положення, — я кажу про можливі якісь перемовини, які ведуться за посередництвом інших країн, зокрема США, — він приводить населення до стану того, що от-от, скоро вже (бойові дії — ред.) закінчаться. Це не зовсім відповідає дійсності», — висловився Самойленко.

«Тому що, наприклад, Росія абсолютно не зацікавлена в будь-якому мирному процесі переговорному. Вони на полі бою мають досить значну перевагу, і вони цю перевагу реалізовують», — акцентував він.

«Гендальф» розповів, що для ведення активних наступальних дій необхідно накопичити наступальні угрупування. Російська тактика застосування цих сил дуже мало залежить від якості підготовки особового складу. Тож допоки українці очікують на те, що «там великі дядьки, як то кажуть, порішають», ворог невпинно продовжує розвивати успіх: спочатку тактичний, а потім на оперативному рівні.

Офіцер пояснив, у чому полягає цей успіх.

«Коли ведеться наступ у смузі не однієї бригади, а декількох бригад, навіть невеликими штурмовими групами, можна створювати досить значний тиск на полі бою, на фронті, що змушує наші сили відтягуватися, що змушує переносити фокус уваги на ураження цілей, наприклад, не на тактичній глибині противника, не на оперативній глибині противника, а на передньому краю», — розповів Самойленко.

Простіше кажучи, росіяни переносять проблеми із свого тилу, смуги 10-20 км від лінії фронту, спершу на лінію бойового зіткнення, а потім намагаються ці проблеми занести у тил українських військ.

До слова, 10 квітня США і Росія проводять переговори у Стамбулі, зокрема щодо роботу посольств. А от тема України «абсолютно не стоїть» на порядку денному, заявили у Держдепартаменті США.