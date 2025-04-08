- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 364
- Час на прочитання
- 1 хв
США повідомили про переговори з РФ: яка тема "абсолютно не стоїть" у розкладі
Представники зовнішньополітичних відомств США й Росії планують провести переговори 10 квітня в Стамбулі щодо відновлення роботи дипломатичних відомств.
США і Росія 10 квітня проведуть перемовини у Стамбулі. Обговорять, зокрема роботу посольств. Тема України «абсолютно не стоїть» у розкладі.
Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс 8 квітня, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Делегації США й Росії зустрінуться вдруге в Стамбулі 10 квітня, щоби спробувати досягти прогресу в подальшій стабілізації діяльності наших двосторонніх місій», — сказала вона.
Брюс підкреслила, що на порядку денному не буде «жодних політичних чи безпекових питань», і тема України «абсолютно не стоїть» у розкладі перемовин.
«Ці переговори зосереджені виключно на роботі наших посольств, а не на нормалізації двосторонніх відносин загалом, що може відбутися, як ми зазначали, лише коли буде мир між Росією і Україною», — підкреслила вона.
Раніше стало відомо, що США наприкінці цього тижня проведуть з Іраном прямі перемовини стосовно іранської ядерної програми.
Читайте також