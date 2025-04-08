США повідомили про переговори з РФ: яка тема "абсолютно не стоїть" у розкладі

Вашингтон повідомив про переговори з РФ / © Associated Press

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США і Росія 10 квітня проведуть перемовини у Стамбулі. Обговорять, зокрема роботу посольств. Тема України «абсолютно не стоїть» у розкладі.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс 8 квітня, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Делегації США й Росії зустрінуться вдруге в Стамбулі 10 квітня, щоби спробувати досягти прогресу в подальшій стабілізації діяльності наших двосторонніх місій», — сказала вона.

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Брюс підкреслила, що на порядку денному не буде «жодних політичних чи безпекових питань», і тема України «абсолютно не стоїть» у розкладі перемовин.

«Ці переговори зосереджені виключно на роботі наших посольств, а не на нормалізації двосторонніх відносин загалом, що може відбутися, як ми зазначали, лише коли буде мир між Росією і Україною», — підкреслила вона.

Раніше стало відомо, що США наприкінці цього тижня проведуть з Іраном прямі перемовини стосовно іранської ядерної програми.

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