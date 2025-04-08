ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
364
Час на прочитання
1 хв

США повідомили про переговори з РФ: яка тема "абсолютно не стоїть" у розкладі

Представники зовнішньополітичних відомств США й Росії планують провести переговори 10 квітня в Стамбулі щодо відновлення роботи дипломатичних відомств.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
США повідомили про переговори з РФ: яка тема "абсолютно не стоїть" у розкладі

Вашингтон повідомив про переговори з РФ / © Associated Press

США і Росія 10 квітня проведуть перемовини у Стамбулі. Обговорять, зокрема роботу посольств. Тема України «абсолютно не стоїть» у розкладі.

Про це заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс 8 квітня, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Делегації США й Росії зустрінуться вдруге в Стамбулі 10 квітня, щоби спробувати досягти прогресу в подальшій стабілізації діяльності наших двосторонніх місій», — сказала вона.

Брюс підкреслила, що на порядку денному не буде «жодних політичних чи безпекових питань», і тема України «абсолютно не стоїть» у розкладі перемовин.

«Ці переговори зосереджені виключно на роботі наших посольств, а не на нормалізації двосторонніх відносин загалом, що може відбутися, як ми зазначали, лише коли буде мир між Росією і Україною», — підкреслила вона.

Раніше стало відомо, що США наприкінці цього тижня проведуть з Іраном прямі перемовини стосовно іранської ядерної програми.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie