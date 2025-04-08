Голова Пентагону у Панамі заявив, що поверне Панамський канал: як його зустріли

Міністр оборони США Піт Гегсет під час візиту до Панами / © Associated Press

Реклама

Сполучені Штати повернуть Панамський канал з-під впливу Китаю.

Про це заявив міністр оборони США Піт Гегсет у вівторок під час візиту до Панами, передає Reuters.

Гегсет після переговорів з панамським урядом пообіцяв поглибити співпрацю з місцевими силами у сфері безпеки. Він сказав, що Пекіну не буде дозволено використовувати канал як зброю, використовуючи комерційні відносини китайських компаній для шпигунства.

Реклама

«Разом ми повернемо Панамський канал від впливу Китаю. Китай не будував цей канал. Китай не керує цим каналом, і Китай не використовуватиме цей канал як зброю. Разом з Панамою на чолі ми будемо підтримувати канал у безпеці та доступності для всіх країн», — зазначив очільник Пентагону.

Гегсет є першим міністром оборони США, який відвідав Панаму за останні десятиліття, і його поїздка відбулася після повідомлень про те, що адміністрація Трампа запитала у американських військових варіанти забезпечення доступу до каналу, який Сполучені Штати побудували більше століття тому і передали Панамі в 1999 році. Трамп скаржився, що це була погана угода для Сполучених Штатів.

Гегсета зустрівся з міністром громадської безпеки Панами, президентом Хосе Раулем Муліно та іншими офіційними особами.

Враховуючи жорстку риторику Трампа, ставки на візит Гегсета високі. Раніше глава Білого дому заявляв, що поверне США контроль над Панамським каналом.

«Моя адміністрація отримає назад Панамський канал, і ми вже почали це робити… Це був також найдорожчий проєкт, який будь-коли будувався в історії нашої країни… Ми не Китаю віддали, а Панамі. Ми забираємо його назад», — говорив Трамп.

Чому Панамський канал такий важливий для США

Нагадаємо, що США побудували канал понад століття тому і передали його під контроль Панами 2000 року. Відкритий 1914 року, Панамський канал називають одним з інженерних чудес світу або міжокеанським ліфтом. Збудували його США, витративши близько $11,6 млрд (в еквіваленті на сьогодні — ред.). Щорічно проходження суден через Панамський канал приносить до бюджету Панами близько $4 млрд.

© Reuters

Понад 40% контейнерних перевезень США, які оцінюються приблизно в 270 мільярдів доларів на рік, проходять через Панамський канал, що становить понад дві третини суден, які щодня проходять через другий за завантаженістю міжокеанський водний шлях у світі.

Але найбільше його значення — геополітичне.

Експерти кажуть, що Панамський канал буде мати вирішальне значення для проходу військових кораблів США під час будь-якого ймовірного майбутнього конфлікту в Азії, оскільки кораблі ВМС США переходитимуть з Атлантики в Тихий океан для підтримки військових зусиль.

Навіть без блокування каналу Китай міг би мати величезну перевагу, маючи можливість стежити за суднами, що проходять через нього.