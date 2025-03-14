У Пентагоні працюють над захопленням Панами - NBC News

Адміністрація Трампа хоче посилити присутність військ у регіоні, щоб обмежити вплив Китаю на канал.

США готують плани для посилення військової присутності в Панамі.

Про це повідомляє NBC News.

За словами двох американських чиновників, Білий дім доручив американським військовим розробити варіанти збільшення присутності американських військ у Панамі для досягнення мети президента Трампа щодо "повернення" Панамського каналу.

Журналісти зазначили, що під час спільного звернення до Конгресу минулого тижня Трамп заявив, що "для подальшого зміцнення нашої національної безпеки моя адміністрація поверне собі Панамський канал".

Наразі, за даними анонімних джерел, відомо, що командування США розробляє потенційні плани, які варіюються від більш тісного партнерства з панамськими військовими до менш вірогідного варіанту силового захоплення Панамського каналу американськими військами.

Водночас анонімні чиновники зауважили: чи буде застосована військова сила, залежить від того, наскільки панамські військові погодяться на партнерство з США.

Анонімні джерела наголосили, що мета адміністрації Трампа - збільшити військову присутність США в Панамі, щоб зменшити вплив Китаю в цій країні.

Довідка:

Панамський канал сполучає Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем і Атлантичним океаном через Панамський перешийок. Щороку через нього проходить до 14 000 суден, що становить 2,5% світової морської торгівлі. Канал відіграє важливу роль у перевезенні автомобілів і товарів із Азії до США, а також у експорті американського природного газу. За даними Reuters, Китай не контролює канал напряму, хоча дочірня компанія гонконгської CK Hutchison Holdings управляє двома портами на його входах.

У грудні 2024 року Дональд Трамп оголосив про плани повернути контроль над каналом, повторивши цю заяву під час інавгураційної промови 20 січня, звинувативши Панаму в невиконанні тарифних домовленостей.

Тим часом найбільша у світі інвесткомпанія BlackRock уклала угоду про придбання двох ключових портів на Панамському каналі у гонконгської CK Hutchison за $22,8 млрд. Це відбувається на тлі заяв Дональда Трампа про надмірний вплив Китаю на цей стратегічний об’єкт.

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