В Пентагоне работают над захватом Панамы — NBC News

Администрация Трампа хочет усилить присутствие войск в регионе, чтобы ограничить влияние Китая на канал.

США готовят планы по усилению военного присутствия в Панаме.

Об этом сообщает NBC News.

По словам двух американских чиновников, Белый дом поручил американским военным разработать варианты увеличения присутствия американских войск в Панаме для достижения цели президента Трампа по возвращению Панамского канала.

Журналисты отметили, что во время совместного обращения в Конгресс на прошлой неделе Трамп заявил, что "для дальнейшего укрепления нашей национальной безопасности моя администрация вернет себе Панамский канал".

По данным анонимных источников, известно, что командование США разрабатывает потенциальные планы, которые варьируются от более тесного партнерства с панамскими военными до менее вероятного варианта силового захвата Панамского канала американскими войсками.

В то же время анонимные чиновники отметили, будет ли применена военная сила, зависит от того, насколько панамские военные согласятся на партнерство с США.

Анонимные источники подчеркнули, что цель администрации Трампа – увеличить военное присутствие США в Панаме, чтобы уменьшить влияние Китая в этой стране.

Справка:

Панамский канал соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном через Панамский перешеек. Ежегодно через него проходит до 14 000 судов, что составляет 2,5% мировой морской торговли. Канал играет немаловажную роль в перевозке автомобилей и товаров из Азии в США, а также в экспорте американского природного газа. По данным Reuters, Китай не контролирует канал направления, хотя дочерняя гонконгская компания CK Hutchison Holdings управляет двумя портами на его входах.

В декабре 2024 года Дональд Трамп объявил о планах вернуть контроль над каналом, повторив это заявление во время инаугурационной речи 20 января, обвинив Панаму в невыполнении тарифных договоренностей.

Между тем, крупнейшая в мире инвесткомпания BlackRock заключила соглашение о приобретении двух ключевых портов на Панамском канале у гонконгской CK Hutchison за $22,8 млрд. Это происходит на фоне заявлений Дональда Трампа о чрезмерном влиянии Китая на этот стратегический объект.

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