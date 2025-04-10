Голова Офісу президента України Андрій Єрмак / © Telegram / Андрій Єрмак

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Президент США Дональд Трамп став більш жорстким щодо кремлівського очільника, адже усвідомив, що Володимир Путін не хоче миру.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю для Corriere della Sera.

«Я думаю, він усвідомлює, що проблема — в Путіні. І я сподіваюся, що врешті-решт він переконається, що єдиний спосіб досягти миру — це дати нам сили протистояти нападам Росії», — сказав Єрмак.

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Він також додав, що путінська політика не є гнучкою.

«Я не бачу жодної гнучкості. Путін не може висувати умови щодо припинення вогню», — сказав він.

Також голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що Пекін повинен пояснити участь китайських «добровольців» у війні проти України.

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