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Трамп став більш жорстким щодо Путіна — Єрмак
Андрій Єрмак також додав, що путінська політика не є гнучкою.
Президент США Дональд Трамп став більш жорстким щодо кремлівського очільника, адже усвідомив, що Володимир Путін не хоче миру.
Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю для Corriere della Sera.
«Я думаю, він усвідомлює, що проблема — в Путіні. І я сподіваюся, що врешті-решт він переконається, що єдиний спосіб досягти миру — це дати нам сили протистояти нападам Росії», — сказав Єрмак.
Він також додав, що путінська політика не є гнучкою.
«Я не бачу жодної гнучкості. Путін не може висувати умови щодо припинення вогню», — сказав він.
Також голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що Пекін повинен пояснити участь китайських «добровольців» у війні проти України.
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