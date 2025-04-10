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Довбика визнали найкращим гравцем місяця у Серії А (відео)
У березні українець провів чотири матчі у чемпіонаті Італії, відзначившись трьома голами.
Український форвард "Роми" Артем Довбик став найкращим гравцем італійської Серії А за підсумками березня.
27-річний українець переміг у голосуванні. Крім нього, на нагороду також претендували Ніколо Барелла ("Інтер"), Лукас Да Кунья ("Комо"), Ніколо Фаджолі ("Фіорентина"), Ріккардо Орсоліні ("Болонья") та Умар Соле ("Удінезе").
У березні Довбик провів чотири матчі у Серії А, відзначившись трьома голами. Український футболіст вражав ворота "Комо", "Кальярі" та "Лечче".
Зазначимо, що Артема вперше визнали найкращим гравцем місяця у чемпіонаті Італії.
Цього сезону в активі Довбика 11 голів та 2 асисти у 27 матчах чемпіонату Італії.
Загалом у нинішній кампанії Артем відзначився 16 м'ячами на клубному рівні. Крім 11 голів у Серії А, він також двічі забив у Лізі Європи та тричі – в Кубку Італії.
Наразі "Рома" з 53 очками після 31 матчу посідає сьоме місце в таблиці Серії А. Команда Клаудіо Раньєрі не програє уже п'ятнадцять матчів поспіль у чемпіонаті Італії.
У наступному турі Серії А команда Довбика 13 квітня у римському дербі зійдеться з "Лаціо".