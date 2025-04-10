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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Довбика признали лучшим игроком месяца в Серии А (видео)

В марте украинец провел четыре матча в чемпионате Италии, отличившись тремя голами.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Артем Довбик

Артем Довбик

Украинский форвард "Ромы" Артем Довбик стал лучшим игроком итальянской Серии А по итогам марта.

27-летний украинец победил в голосовании. Кроме него, на награду также претендовали Николо Барелла ("Интер"), Лукас Да Кунья ("Комо"), Николо Фаджоли ("Фиорентина"), Риккардо Орсолини ("Болонья") и Умар Соле ("Удинезе").

В марте Довбик провел четыре матча в Серии А, отличившись тремя голами. Украинский футболист поражал ворота "Комо", "Кальяри" и "Лечче".

Отметим, что Артема впервые признали лучшим игроком месяца в чемпионате Италии.

В этом сезоне в активе Довбика 11 голов и 2 ассиста в 27 матчах чемпионата Италии.

Всего в нынешней кампании Артем отметился 16 мячами на клубном уровне. Кроме 11 голов в Серии А, он также дважды забил в Лиге Европы и трижды – в Кубке Италии.

Сейчас "Рома" с 53 очками после 31 матча занимает седьмое место в таблице Серии А. Команда Клаудио Раньери не проигрывает пятнадцать матчей подряд в чемпионате Италии.

В следующем туре Серии А команда Довбика 13 апреля в римском дерби сойдется с "Лацио".

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Дата публикации
Количество просмотров
85
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