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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Зеленський розповів, яка доля чекає на полонених китайців

Зеленський розповів, як РФ вербує китайських громадян і скільки китайців воює за Росію.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Полонений китайський військовий

Полонений китайський військовий

Президент Володимир Зеленський розповів деталі про взятих в полон на Донбасі китайських військових.

Про це глава держави сказав сьогодні, 9 квітня, у розмові з журналістами.

Що відомо про взятих у полон китайців — деталі від президента

«Два громадянина Китаю, які у нас: Ванг Гуанцзюн 1991 рік народження. Взятий в полон 4 квітня 2025 року — Білогорівка, Донецька область — воїнами 81-ї окремої аеромобільної бригади. Громадянин Китайської народної республіки Чанг Ренбо. 5 лютого 1994 року народження. Взятий в полон 5 квітня 2025 року біля Тарасівки Донецької області, 157-ю окремою механізованою бригадою», — зазначив він.

За словами Зеленського, цих двох полонених взяли на Донецькому напрямку.

«Ми вважаємо, що інші — на сході України, але по факту треба дивитись. Тут дві різних села, дві різні бригади. І бригада, ви знаєте, тримає достатньо довгу ділянку», — зазначив глава держави.

Яке майбутнє чекає на цих полонених

Двох полонених доправили в Службу безпеки в Київ. Президент не виключає можливість, що журналістам дадуть змогу поспілкуватися з ними.

«Я думаю, що це буде доречно. Вони більш говіркі, ніж полонені з Північної Кореї, наскільки ми бачимо. До речі, щодо них. Думали, що там одна людина не виживе внаслідок поранень. Зробили відповідні операції, вони живі і знаходяться в Україні», — говорить Зеленський.

Президент заявив, що готовий обміняти цих полонених на українських воїнів, які перебувають в російському полоні.

«Ми передали такий сигнал», — сказав він.

Скільки китайських громадян воюють проти України

За словами президента, відомо про 155 громадян Китаю з прізвищами, з паспортними даними, які воюють проти українців на території України.

«Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато. По цих 155 є паспортні дані, звідки вони, їх китайські документи, вік тощо. Також місця служби: 70-й, 71-й, 255-й мотострілецькі полки тощо», — зазначив він.

Як РФ вербує китайців

«Зрозуміла схема, як вони їх вербують. Одна зі схем — через соцмережі, зокрема Тік-Ток і інші китайські соціальні мережі, де „руські“ розповсюджують рекламні ролики. Офіційний Пекін про це знає. Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування — це важливо. Може, є ще і таємне», — каже Зеленський.

Далі китайські громадяни прибувають до РФ, проходять медичні обстеження, далі на 1-2 місяці відправляються до навчальних центрів.

«Воюють вони на території України. Отримують міграційні картки, а також картку платіжної системи „Мир“, на яку отримують, відповідно, гроші», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що українські військові вперше взяли в полон двох китайських військових.

Президент Зеленський розповів, що ЗСУ вступили в бій на Донеччині із шістьма китайськими військовими. Двоє з них потрапили в полон.

У Пекіні відреагували на заяву українського лідера і запевнили, що перевіряють цю інформацію з українською стороною.

Тим часом, у Кремлі ухилилися від коментарів щодо заяви президента України Володимира Зеленського про взяття в полон двох громадян Китаю.

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