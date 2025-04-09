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Зеленський розповів, яка доля чекає на полонених китайців
Зеленський розповів, як РФ вербує китайських громадян і скільки китайців воює за Росію.
Президент Володимир Зеленський розповів деталі про взятих в полон на Донбасі китайських військових.
Про це глава держави сказав сьогодні, 9 квітня, у розмові з журналістами.
Що відомо про взятих у полон китайців — деталі від президента
«Два громадянина Китаю, які у нас: Ванг Гуанцзюн 1991 рік народження. Взятий в полон 4 квітня 2025 року — Білогорівка, Донецька область — воїнами 81-ї окремої аеромобільної бригади. Громадянин Китайської народної республіки Чанг Ренбо. 5 лютого 1994 року народження. Взятий в полон 5 квітня 2025 року біля Тарасівки Донецької області, 157-ю окремою механізованою бригадою», — зазначив він.
За словами Зеленського, цих двох полонених взяли на Донецькому напрямку.
«Ми вважаємо, що інші — на сході України, але по факту треба дивитись. Тут дві різних села, дві різні бригади. І бригада, ви знаєте, тримає достатньо довгу ділянку», — зазначив глава держави.
Яке майбутнє чекає на цих полонених
Двох полонених доправили в Службу безпеки в Київ. Президент не виключає можливість, що журналістам дадуть змогу поспілкуватися з ними.
«Я думаю, що це буде доречно. Вони більш говіркі, ніж полонені з Північної Кореї, наскільки ми бачимо. До речі, щодо них. Думали, що там одна людина не виживе внаслідок поранень. Зробили відповідні операції, вони живі і знаходяться в Україні», — говорить Зеленський.
Президент заявив, що готовий обміняти цих полонених на українських воїнів, які перебувають в російському полоні.
«Ми передали такий сигнал», — сказав він.
Скільки китайських громадян воюють проти України
За словами президента, відомо про 155 громадян Китаю з прізвищами, з паспортними даними, які воюють проти українців на території України.
«Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато. По цих 155 є паспортні дані, звідки вони, їх китайські документи, вік тощо. Також місця служби: 70-й, 71-й, 255-й мотострілецькі полки тощо», — зазначив він.
Як РФ вербує китайців
«Зрозуміла схема, як вони їх вербують. Одна зі схем — через соцмережі, зокрема Тік-Ток і інші китайські соціальні мережі, де „руські“ розповсюджують рекламні ролики. Офіційний Пекін про це знає. Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування — це важливо. Може, є ще і таємне», — каже Зеленський.
Далі китайські громадяни прибувають до РФ, проходять медичні обстеження, далі на 1-2 місяці відправляються до навчальних центрів.
«Воюють вони на території України. Отримують міграційні картки, а також картку платіжної системи „Мир“, на яку отримують, відповідно, гроші», — підсумував Зеленський.
Нагадаємо, що українські військові вперше взяли в полон двох китайських військових.
Президент Зеленський розповів, що ЗСУ вступили в бій на Донеччині із шістьма китайськими військовими. Двоє з них потрапили в полон.
У Пекіні відреагували на заяву українського лідера і запевнили, що перевіряють цю інформацію з українською стороною.
Тим часом, у Кремлі ухилилися від коментарів щодо заяви президента України Володимира Зеленського про взяття в полон двох громадян Китаю.