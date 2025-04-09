Полонені китайці з армії РФ: як відреагували у Кремлі

Речник президента РФ Дмитро Пєсков. / © Associated Press

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У Кремлі ухилилися від коментарів щодо заяви президента України Володимира Зеленського про полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков відповів на питання щодо китайських полонених 9 квітня.

“Я ніяк не можу прокоментувати цю інформацію”, — заявив речник.

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Раніше Зеленський повідомив, що українські військові взяли в полон двох китайських громадян на Донеччині, які брали участь у бойових діях у складі російських підрозділів. Він також додав, що Україна має дані про більшу кількість громадян Китаю, залучених до війни на боці Росії, і доручив Міністерству закордонних справ звернутися до Пекіна для офіційної реакції.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ писали, що китайські найманці воюють на боці РФ, та навіть поговирили з деякими. Проте до українського полону китайці потрапили вперше.