Пленные китайцы из армии РФ: как отреагировали в Кремле

Спикер президента РФ Дмитрий Песков. / © Associated Press

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В Кремле уклонились от комментариев по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о пленении двух граждан Китая, воевавших на стороне России.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о китайских пленных 9 апреля.

"Я никак не могу прокомментировать эту информацию", - заявил спикер.

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Ранее Зеленский сообщил, что украинские военные взяли в плен двух китайских граждан в Донецкой области, принимавших участие в боевых действиях в составе российских подразделений. Он также добавил, что у Украины есть данные о большем количестве граждан Китая, привлеченных к войне на стороне России, и поручил Министерству иностранных дел обратиться в Пекин для официальной реакции.

Напомним, что ранее в СМИ писали, что китайские наемники воюют на стороне РФ и даже побеседовали с некоторыми. Однако в украинский плен китайцы попали впервые.