Як китайці воюють в армії РФ проти України – розслідування ЗМІ

За РФ воюють найманці з десятка з гаком країн далекого зарубіжжя, серед них – китайці.

Кремль збирає до лав своєї армії головорізів та бойовиків з усього світу. Не проти приєднатися до лав окупантів і бідолахи з країн третього світу, наприклад, Непалу або країн Африки, які спокусилися можливістю легких грошей. Але нещодавно стало відомо, що у лавах російських окупантів воюють і найманці з Китаю.

Що про них відомо і наскільки багато китайців в армії РФ, йдеться у матеріалі Радіо Свобода.

У вивченій журналістами видання базі пацієнтів медустанов головного військово-медичного управління Міноборони РФ (ГВМУ ), якою поділився військовий медик армії РФ Олексій Жиляєв, який дезертував у Францію, є громадяни десятка з гаком країн далекого зарубіжжя, серед них — китайці.

Один із китайців, 36-річний Дуань Вей, госпіталізований у листопаді 2023 року, підтвердив у листуванні з журналістами, що є громадянином КНР і брав участь у війні проти України. Але відмовився обговорювати подробиці. Як випливає з бази, 19 жовтня 2023 року він отримав "мінно-вибухову травму, вогнепальні осколкові сліпі поранення лівого стегна, колінного суглоба, правої гомілки, стопи, передпліччя", а також "уламкове внутрішньосуглобове поранення лівого колінного суглоба". У лікарні китаєць пробув до листопада.

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"Перший іноземець, якого я там зустрів, був з Китаю, його звали Ван Сюй. На батьківщині він 8 років служив снайпером ... Російською не говорить, знає тільки дві фрази: "Російська армія — п**дец" і "Здорово, за**ав", так що я у нього був за перекладача з англійської. Він розповідав, що їх, китайців, було п'ятеро, усі служили у 254-му полку (армії РФ – Ред.), командир взводу там знав китайську”, – згадує російський дезертир Жиляєв.

За словами ексокупанта, за місяць служби двоє співвітчизників Ван Сюя загинули, а його самого після поранення відправили до госпіталю до Рогова на окупованій Луганщині.

Зазначимо, що днями росіяни опублікували відео з нібито китайськими найманцями на фронті. На кадрах видно солдатів азіатської зовнішності, що малюють ієрогліфі на стіні. Офіційного підтвердження, що це справді китайці, немає.

Росіяни публікують відео з нібито китайськими найманцями на фронті

Раніше в ГУР розповіли, що росіяни вербують для війни найманців з Алжиру.

Також повідомлялося, як Росія шукає по всьому світу "гарматне м'ясо" для війни проти України.

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