Как китайцы воюют в армии РФ против Украины – расследование СМИ

За РФ воюют наемники из десятка с лишним стран дальнего зарубежья, среди них – китайцы.

Кремль собирает в ряды своей армии головорезов и боевиков со всего мира. Не прочь примкнуть к рядам оккупантов и бедолаги из стран третьего мира, например, Непала или стран Африки, которые соблазнились возможностью легких денег. Но недавно стало известно, что в рядах российских оккупантов воюют и наемники из Китая.

Что о них известно и насколько много китайцев в армии РФ, говорится в материале "Радио Свобода".

В изученной журналистами издания базе пациентов медучреждений главного военно-медицинского управления Минобороны РФ (ГВМУ), которой поделился дезертировавший во Францию военный медик армии РФ Алексей Жиляев, есть граждане десятка с лишним стран дальнего зарубежья, среди них – китайцы.

Один из китайцев, 36-летний Дуань Вэй, госпитализированный в ноябре 2023 года, подтвердил в переписке с журналистами, что является гражданином КНР и участвовал в войне против Украины. Но отказался обсуждать подробности. Как следует из базы, 19 октября 2023 года он получил "минно-взрывную травму, огнестрельные осколочные слепые ранения левого бедра, коленного сустава, правой голени, стопы, предплечья", а также "осколочное внутрисуставное ранение левого коленного сустава". В больнице китаец пробыл до ноября.

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"Первый иностранец, которого я там встретил, был из Китая, его звали Ван Сюй. На родине он 8 лет служил снайпером... По-русски не говорит, знает только две фразы: "Российская армия – п**дец" и "Здорóво, за*бал", так что я у него был за переводчика с английского. Он рассказывал, что их, китайцев, было пятеро, все служили в 254-м полку (армии РФ - Ред.), командир взвода там знал китайский", – вспоминает российский дезертир Жиляев.

По словам экс-оккупанта, за месяц службы двое соотечественников Ван Сюя погибли, а его самого после ранения отправили в госпиталь в Рогово на оккупированной Луганщине.

Отметим, что на днях россияне опубликовали видео с якобы китайскими наемниками на фронте. На кадрах видно солдат азиатской внешности, рисующих иероглифи на стене. Официального подтверждения, что это действительно китайцы, нет.

Россияне публикуют видео с якобы китайскими наемниками на фронте

Ранее в ГУР рассказали, что россияне вербуют для войны наемников из Алжира.

Также сообщалось, как Россия ищет по всему миру "пушечное мясо" для войны против Украины.

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