Медик розповів, як легше переносити магнітні бурі

Магнітна буря. / © ТСН.ua

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Сонячна активність розхитує магнітне поле Землі і відповідає наша нервова система. Людина може відчувати пульсацію в скронях, стає гіршим сон тощо.

Про це розповів у TikTok лікар Юрій Габорець.

“Наднирники виділяють більше адреналіну. Судити спазмуються. Тиск скаче. Серце стрибає. З’являється тривожність. Найбільш вразливіші - гіпертоніки, люди з вегетосудинною дистонією, неврозами, літні та діти”, - наголосив Габорець.

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Перш за все, каже Юрій Габорець, треба приймати ліки, які вам призначив кардіолог, та не експериментувати.

“Вимірювати тиск двічі на день. Пити достатню кількість рідини, намагатися глибоко та повільно дихати, масажувати м’язи шиї, вмивати обличчя і руки теплою водою, щоб перезавантажити вегетативну нервову систему.

Лікар радить приймати Валер’янку, Магне В-6, а за дві години до сну - жодних новин, телефонів та кави. Краще пити ромашковий чай, радить він.

“Коли нема геомагнітних бур, ви себе нормально почуваєте. Тоді - контрастний душ, щоб тренувати вегетативну нервову систему та судини”, - наголошує він.