Топ-9 ознак, що вам не вистачає магнію

Магній міститься у листовій зелені, горіхах та насінні / © Freepik

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Магній — один із тих мінералів, який відіграє величезну роль у підтримці нормальної роботи нашого тіла. Від підвищення виробництва енергії до підтримки міцних м’язів і кісток, це важливо для загального здоров’я. Але проблема полягає в тому, що багатьом із нас бракує магнію, і ці ознаки можна напрочуд легко помітити.

Про це пише відома експертка зі здоров’я, тренерка з оздоровчих напрямків Кріс Фрейтаг у своєму блозі на Gethealthyu.com.

«Якщо ви маєте справу з незрозумілою втомою, м’язовими судомами або навіть перепадами настрою, можливо, ваше тіло сигналізує вам, що йому потрібно більше магнію», — зазначає Кріс Фрейтаг.

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Ось дев’ять ознак, на які варто звернути увагу і які сигналізують про дефіцит магнію у вашому організмі.

1. М’язові судоми та спазми

Ви коли-небудь відчували ці дратівливі судоми ніг нізвідки? Магній відіграє ключову роль у скороченні та розслабленні м’язів, і коли рівень магнію низький, м’язи можуть почати діяти мимовільними спазмами та судомами. Додавання магнію до раціону змінить ситуацію на краще.

2. Втома і слабкість

Якщо ви постійно втомлюєтеся і відчуваєте слабкість без чіткої причини, виною цьому може бути магній, точніше його нестача). Магній допомагає виробляти енергію на клітинному рівні, і без його достатньої кількості все стає млявим. Коли ви почнете звертати увагу на споживання магнію, ваший рівень енергії покращиться.

3. Тривога та депресія

Магній відіграє велику роль у регуляції настрою. Низький рівень магнію пов’язують із підвищеною тривожністю та навіть депресією. Оскільки магній сприяє функціонуванню нейромедіаторів, недостатнє споживання може призвести до більшого стресу, тривоги або пригнічення, ніж зазвичай.

4. Безсоння та проблеми зі сном

Не можете заснути та важко прокидаєтесь? Магній бере участь у регуляції циклів сну та безсоння, і низький рівень може ускладнити розслаблення вночі. Достатня кількість магнію (разом із правильним режимом перед сном) допоможе покращити якість сну.

5. Нерегулярне серцебиття

Серцебиття або нерегулярне серцебиття іноді можуть бути ознакою дефіциту магнію. Оскільки магній необхідний для правильної роботи серця, його низький рівень може порушити електричну активність серця. Якщо ви помічали цей симптом, безумовно, варто звернути на нього увагу.

6. Мігрені та головні болі

Нестача магнію може викликати мігрені та головний біль. Магній допомагає регулювати роботу нейромедіаторів і кровоносних судин, і дослідження показують, що низький рівень магнію може сприяти мігрені. Якщо головні болі у вас регулярні, можливо, настав час перевірити, чи достатньо магнію у вас в організмі.

7. Високий кров’яний тиск

Магній допомагає розслабити кровоносні судини та підтримувати артеріальний тиск у нормі, тому не дивно, що його дефіцит може сприяти високому кров’яному тиску. Якщо ваші показники зростають, додавайте більше продуктів, багатих магнієм. Це може підтримати здоров’я серця.

8. Проблеми з травленням

Запор, здуття та інші проблеми з травленням? Магній допомагає позбутися цих проблем, регулюючи м’язові скорочення в травному тракті. Коли маєте проблеми із травлення, варто збільшити споживання магнію разом із більшою кількістю води.

9. Оніміння та поколювання

Ви коли-небудь відчували поколювання в руках або ногах без причини? Оскільки магній бере участь у функціонуванні нервів, його низький рівень може призвести до дивних відчуттів поколювання або оніміння. Якщо це трапляється часто, це може бути сигналом вашого тіла, яке каже вам збільшити споживання магнію.

Час перевірити своє тіло

Якщо будь-який із цих симптомів здається знайомим, можливо, настав час уважніше придивитися до рівня магнію. Додавайте до свого раціону більше продуктів, багатих магнієм (наприклад, листової зелені, горіхів і насіння) або підберіть разом із лікарем відповідні добавки із магнієм.

Раніше ТСН.ua пояснював, чому організму так потрібен магній.