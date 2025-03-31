Топ-9 признаков, что вам не хватает магния

Магний содержится в листовой зелени, орехах и семенах. / © Freepik

Реклама

Магний — один из минералов, который играет огромную роль в поддержании нормальной работы нашего тела. От повышения производства энергии до поддержания крепких мышц и костей это важно для общего здоровья. Но проблема заключается в том, что многим из нас не хватает магния, и эти признаки можно удивительно легко заметить.

Об этом пишет известная эксперт по здоровью, тренер по оздоровительным направлениям Крис Фрейтаг в своем блоге на Gethealthyu.com.

«Если вы имеете дело с непонятной усталостью, мышечными судорогами или даже перепадами настроения, возможно, ваше тело сигнализирует вам, что ему нужно больше магния», — отмечает Крис Фрейтаг.

Реклама

Вот девять признаков, на которые следует обратить внимание и которые сигнализируют о дефиците магния в вашем организме.

1. Мышечные судороги и спазмы

Вы когда-нибудь чувствовали эти раздражающие судороги ног? Магний играет ключевую роль в сокращении и расслаблении мышц, и когда уровень магния низкий, мышцы могут начать действовать непроизвольными спазмами и судорогами. Добавление магния в рацион изменит ситуацию к лучшему.

2. Усталость и слабость

Если вы постоянно устаете и чувствуете слабость без четкой причины, виной в этом может быть магний, точнее его недостаток). Магний помогает вырабатывать энергию на клеточном уровне, и без его достаточного количества все становится безжизненным. Когда вы начнете следить за потребление магния, ваш уровень энергии улучшится.

3. Тревога и депрессия

Магний играет огромную роль в регуляции настроения. Низкий уровень магния связывается с повышенной тревожностью и даже депрессией. Поскольку магний способствует функционированию нейромедиаторов, недостаточное его потребление может привести к большему стрессу, тревоге или угнетенному состоянию, чем обычно.

4. Бессонница и проблемы со сном

Не можете заснуть и тяжело просыпаетесь? Магний участвует в регуляции циклов сна и бессонницы, и низкий уровень может осложнить расслабление ночью. Достаточное количество магния (вместе с правильным режимом перед сном) поможет улучшить качество сна.

5. Нерегулярное сердцебиение

Сердцебиение или нерегулярное сердцебиение иногда могут являться признаком дефицита магния. Поскольку магний необходим для правильной работы сердца, его низкий уровень может нарушить электрическую активность сердца. Если вы замечали этот симптом, безусловно, следует обратить на него внимание.

6. Мигрени и головные боли

Недостаток магния может вызвать мигрени и головные боли. Магний помогает регулировать работу нейромедиаторов и кровеносных сосудов, и исследования показывают, что низкий уровень магния может способствовать мигрени. Если головные боли у вас регулярные, возможно, пора проверить, достаточно ли магния у вас в организме.

7. Высокое кровяное давление

Магний помогает расслабить кровеносные сосуды и поддерживать АД в норме, поэтому не удивительно, что его дефицит может способствовать высокому кровяному давлению. Если ваши показатели растут, добавляйте больше продуктов, богатых магнием. Это может поддержать здоровье сердца.

8. Проблемы с пищеварением

Запор, вздутие и другие проблемы с пищеварением? Магний помогает избавиться от этих проблем, регулируя мышечные сокращения в пищеварительном тракте. Если у вас проблемы с пищеварением, следует увеличить потребление магния вместе с большим количеством воды.

9. Онемение и покалывание

Вы когда-нибудь ощущали покалывание в руках или ногах без причины? Поскольку магний участвует в функционировании нервов, его низкий уровень может привести к удивительным ощущениям покалывания или онемения. Если это происходит часто, это может быть сигналом вашего тела, которое говорит вам увеличить потребление магния.

Пора проверить свое тело

Если любой из этих симптомов кажется знакомым, возможно, пора внимательнее присмотреться к уровню магния. Добавляйте в свой рацион больше продуктов, богатых магнием (например, листовой зелени, орехов и семян) или подберите вместе с врачом соответствующие добавки с магнием.

Ранее ТСН.ua объяснял, почему организму так нужен магний.