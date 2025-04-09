Медик рассказал, как легче переносить магнитные бури

Магнитная буря. / © ТСН.ua

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Солнечная активность расшатывает магнитное поле Земли и отвечает наша нервная система. Человек может ощущать пульсацию в висках, становится хуже сон и т.д.

Об этом рассказал в TikTok врач Юрий Габорец.

"Надпочечники выделяют больше адреналина. Судить спазмируются. Давление скачет. Сердце прыгает. Появляется тревожность. Наиболее уязвимые - гипертоники, люди с вегетососудистой дистонией, неврозами, пожилые и дети", - подчеркнул Габорец.

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Прежде всего, говорит Юрий Габорец, нужно принимать лекарства, которые вам назначил кардиолог, и не экспериментировать.

Измерять давление дважды в день.

Врач советует принимать Валерьянку, Магне В-6, а за два часа до сна - никаких новостей, телефонов и кофе. Лучше пить ромашковый чай, советует он.

"Когда нет геомагнитных бурь, вы себя нормально чувствуете. Тогда - контрастный душ, чтобы тренировать вегетативную нервную систему и сосуды", - отмечает он.