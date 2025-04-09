Как россияне защищают Крымский мост: представитель ВМС сообщил неожиданные подробности

Крымский мост / © ТСН.ua

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Для защиты незаконно сооруженного Крымского моста, соединяющего Российскую Федерацию с оккупированным полуостровом, россияне применяют все имеющиеся у них средства.

Об этом сообщил пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии телеканалу «Мы Украина».

По его словам, непосредственно в Керченском проливе применяется береговая оборона, а также физическая защита с помощью понтонов и боновых заграждений.

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«Фактически они сделали такие ворота, которые они открывают для того, чтобы пропускать суда», — пояснил Плетенчук.

Спикер ВМС добавил, что для защиты от ударов по мосту с воздуха оккупанты используют разнообразные комплексы ПВО, среди которых не только С-300 и С-400, но даже С-500 «Прометей» — последняя версия этой системы ПВО.

«У них даже есть подразделения Росгвардии, которые фактически относятся к флоту и непосредственно заботятся об охране подобных объектов», — отметил он.

Напомним, ранее командующий украинскими ВМС вице-адмирал Алексей Неижпапа выразил уверенность, что Силам обороны Украины удастся уничтожить Керченский мост.