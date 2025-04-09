- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 56
- Время на прочтение
- 2 мин
Когда и как садить шпинат в открытую почву: советы экспертов
Какие сорта выбрать для ранней посадки и как дождаться рекордного урожая
Холодостойкий и полезный шпинат — одна из культур, которую можно сеять уже в начале весны. Он не боится заморозков, быстро прорастает и за 30–40 дней дает первые сочные листья, богатые витаминами и микроэлементами.
Когда сеять шпинат?
Шпинат способен прорастать уже при +2-4°C. Оптимальный диапазон для его роста — +15-18°C, что делает его идеальным для ранней весенней посадки. Однако для хорошего урожая важны не только температура, но и почва: шпинат любит рыхлую, плодородную землю, богатую органикой, достаточное освещение и регулярный полив.
Сроки посадки зависят от региона:
Юг Украины — конец февраля — начало марта.
Центр и север — конец марта — начало апреля.
При использовании агроволокна или пленки посев можно начать еще раньше, даже в феврале.
Лучшие сорта для ранней посадки
«Виктория» — холодостойкий сорт с нежным вкусом.
«Годри» — раннеспелый, идеален для весеннего посева.
«Жирнолистный» — отличается большими листьями, прекрасно подходит для салатов.
«Крупнолистный» — высокоурожайный с сочной зеленью.
«Мелодия» — одна из самых стойких к низким температурам.
«Новелла» — быстрорастущий, переносит непродолжительные заморозки.
Подготовка почвы
Перед посевом землю следует перекопать на глубину 20-25 см и внести перегной или компост. Если почва кислая, обязательно провести известкование, поскольку шпинат плохо растет в такой среде. Оптимальная глубина заделки семян — 1-2 см, а расстояние между рядками — 15-20 см, чтобы растения не конкурировали за пространство.
Перед посевом в открытый грунт грядку обильно поливают. Семена разлагают на расстоянии 2-3 см и присыпают землей. Для ускорения всходов семена можно замочить в воде на 12 часов. Важно поддерживать почву влажной, но не переувлажненной.
Уход за шпинатом
Шпинат быстро растет, поэтому нуждается в регулярном поливе, особенно в периоды засухи. Если всходы слишком густые, их прореживают, оставляя расстояние 5-7 см между растениями. Для лучшего роста вносят азотные удобрения (настой крапивы или разбавленную мочевину). Также важно рыхлить почву, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.
Защита от заморозков и уборка урожая
При резком похолодании грядки накрывают агроволокном. Шпинат готов к сбору уже через 4-6 недель после посадки. Листья срезают постепенно, выбирая самые большие листья. Чтобы иметь свежую зелень весь сезон, сейте культуру каждые 10-14 дней.
Раньше мы сообщали, чем удобрять чеснок весной.