Когда и как садить шпинат в открытую почву: советы экспертов

Как посадить шпинат / © Credits

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Холодостойкий и полезный шпинат — одна из культур, которую можно сеять уже в начале весны. Он не боится заморозков, быстро прорастает и за 30–40 дней дает первые сочные листья, богатые витаминами и микроэлементами.

Когда сеять шпинат?

Шпинат способен прорастать уже при +2-4°C. Оптимальный диапазон для его роста — +15-18°C, что делает его идеальным для ранней весенней посадки. Однако для хорошего урожая важны не только температура, но и почва: шпинат любит рыхлую, плодородную землю, богатую органикой, достаточное освещение и регулярный полив.

Сроки посадки зависят от региона:

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Юг Украины — конец февраля — начало марта.

Центр и север — конец марта — начало апреля.

При использовании агроволокна или пленки посев можно начать еще раньше, даже в феврале.

Лучшие сорта для ранней посадки

«Виктория» — холодостойкий сорт с нежным вкусом.

«Годри» — раннеспелый, идеален для весеннего посева.

«Жирнолистный» — отличается большими листьями, прекрасно подходит для салатов.

«Крупнолистный» — высокоурожайный с сочной зеленью.

«Мелодия» — одна из самых стойких к низким температурам.

«Новелла» — быстрорастущий, переносит непродолжительные заморозки.

Подготовка почвы

Перед посевом землю следует перекопать на глубину 20-25 см и внести перегной или компост. Если почва кислая, обязательно провести известкование, поскольку шпинат плохо растет в такой среде. Оптимальная глубина заделки семян — 1-2 см, а расстояние между рядками — 15-20 см, чтобы растения не конкурировали за пространство.

Перед посевом в открытый грунт грядку обильно поливают. Семена разлагают на расстоянии 2-3 см и присыпают землей. Для ускорения всходов семена можно замочить в воде на 12 часов. Важно поддерживать почву влажной, но не переувлажненной.

Уход за шпинатом

Шпинат быстро растет, поэтому нуждается в регулярном поливе, особенно в периоды засухи. Если всходы слишком густые, их прореживают, оставляя расстояние 5-7 см между растениями. Для лучшего роста вносят азотные удобрения (настой крапивы или разбавленную мочевину). Также важно рыхлить почву, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.

Защита от заморозков и уборка урожая

При резком похолодании грядки накрывают агроволокном. Шпинат готов к сбору уже через 4-6 недель после посадки. Листья срезают постепенно, выбирая самые большие листья. Чтобы иметь свежую зелень весь сезон, сейте культуру каждые 10-14 дней.

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