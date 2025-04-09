Коли та як садити шпинат у відкритий ґрунт: поради експертів

Як садити шпинат / © Credits

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Холодостійкий і корисний шпинат — одна з культур, яку можна сіяти вже на початку весни. Він не боїться заморозків, швидко проростає і за 30–40 днів дає перші соковиті листки, багаті на вітаміни та мікроелементи.

Коли сіяти шпинат?

Шпинат здатен проростати вже за +2-4°C. Оптимальний діапазон для його росту — +15-18°C, що робить його ідеальним для ранньої весняної посадки. Однак для гарного врожаю важливі не лише температура, але й ґрунт: шпинат любить пухку, родючу землю, багату на органіку, достатнє освітлення та регулярний полив.

Терміни посадки залежать від регіону:

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Південь України — кінець лютого — початок березня.

Центр і північ — кінець березня — початок квітня.

Якщо використовувати агроволокно або плівку, посів можна розпочати ще раніше, навіть у лютому.

Кращі сорти для ранньої посадки

«Вікторія» — холодостійкий сорт з ніжним смаком.

«Годрі» — ранньостиглий, ідеальний для весняного посіву.

«Жирнолистий» — відрізняється великими листками, чудово підходить для салатів.

«Крупнолистий» — високоврожайний з соковитою зеленню.

«Мелодія» — один із найстійкіших до низьких температур.

«Новелла» — швидкорослий, переносить нетривалі заморозки.

Підготовка ґрунту

Перед посівом землю потрібно перекопати на глибину 20-25 см і внести перегній або компост. Якщо ґрунт кислий, обов’язково провести вапнування, оскільки шпинат погано росте в такому середовищі. Оптимальна глибина загортання насіння — 1-2 см, а відстань між рядками — 15-20 см, щоб рослини не конкурували за простір.

Перед посівом у відкритий ґрунт грядку рясно поливають. Насіння розкладають на відстані 2-3 см і присипають землею. Для прискорення сходів насіння можна замочити у воді на 12 годин. Важливо підтримувати ґрунт вологим, але не перезволоженим.

Догляд за шпинатом

Шпинат швидко росте, тому потребує регулярного поливу, особливо в періоди посухи. Якщо сходи надто густі, їх проріджують, залишаючи відстань 5-7 см між рослинами. Для кращого росту вносять азотні добрива (настій кропиви або розведену сечовину). Також важливо розпушувати ґрунт, щоб забезпечити доступ кисню до коренів.

Захист від заморозків і збирання врожаю

У разі різкого похолодання грядки накривають агроволокном. Шпинат готовий до збору вже через 4-6 тижнів після посадки. Листя зрізують поступово, вибираючи найбільші листки. Щоб мати свіжу зелень весь сезон, сійте культуру кожні 10-14 днів.

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