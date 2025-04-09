Секрет гарного врожаю: чим удобрювати часник навесні

Весняне підживлення часнику допомагає уникнути пожовтіння листя та отримати гарний урожай

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Навесні часник потребує першого підживлення, яке допоможе йому швидко рости, сформувати велику цибулину та уникнути пожовтіння листя. Для цього можна використати натуральне органічне добриво, яке містить всі необхідні мікроелементи.

Про це йдеться на YouTube-каналі "КориснеTV".

Експерт рекомендує використовувати гранульований курячий послід, оскільки він:

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Має більше азоту, фосфору та калію, що сприяє росту рослин.

Не містить аміаку, який у свіжому вигляді може обпалити коріння та зашкодити рослинам.

Не потребує настоювання та знезараження, адже у гранулах немає шкідливих комах та їхніх личинок.

Для приготування органічного підживлення потрібно одну літрову банку гранульованого курячого посліду на 10 літрів води.

Добриво має настоятися кілька годин, поки гранули повністю не розчиняться.

Як правильно удобрювати часник

Перед внесенням підживлення ґрунт потрібно зволожити, щоб коренева система часнику, яка розташована на глибині 10 см, змогла отримати всі корисні речовини.

Для розведення добрива береться половина літрової банки концентрату на 10 літрів води. Якщо немає гранульованого посліду, можна використати свіжий курячий послід, але його слід настоювати 7 днів, щоб знищити шкідників та нейтралізувати аміак.

Зберігання та використання

Готовий концентрат добрива можна зберігати до тижня у закритій ємності подалі від сонця. З 10 літрів концентрату виходить 200 літрів готового підживлення, чого вистачить на цілий город.

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