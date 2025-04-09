Зберете відра врожаю: найкращі сорти груш, які варто посадити

Груша / © Pixabay

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Кращі сорти груш дарують щедрий урожай, і навіть посадивши лише декілька грушевих дерев, ви не пожалкуєте — їх можна висушити і використовувати в узварах, робити желе та варення.

Сорти, які заполонили прилавки

Один із найпопулярніших сортів груш, які можна знайти в магазинах — груші англійської селекції «Вільямс». Вважають, що сорт вивели у XIX столітті, а пізніше з’явилися вже різновиди сорту: «Вільямс літній» (Дюшес), «Вільямс зимовий» (Кюре), «Вільямс червоний» (Руж Дельбара). Наразі дуже цінується літній сорт «Пакхам».

«Вільямс літній» (Дюшес літній)

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Еталонний пізньолітній сорт. Плоди достигають під кінець серпня, можуть зберігатися 1,5 місяці. Дерево середньоросле, до 3 метрів заввишки. Врожайність — 80–120 кг із дерева. Плодоносити сорт починає на 6–7-й рік.

«Вільямс зимовий» (Кюре)

Плоди збирають в кінці серпня, зберігаються вони до початку грудня. Дерево виростає до 6 метрів. Врожайність — до 250 кг із дерева. Плодоносити починає на 5-й рік.

Червона груша «Вільямс» (Руж Дельбара)

Плоди з червоною шкіркою достигають до кінця серпня. Дерево має характерну червонувату кору на гілках, виростає до 3 м заввишки. Урожайність нижча, ніж у «Дюшеса». Плодоносити починає на 5-й рік.

«Лісова красуня»

Вітчизняний сорт прекрасно пристосований до українського клімату і рясно плодоносить навіть на бідному ґрунті. У догляді зовсім не вибагливий і не боїться морозу. М’якоть плодів ароматна, масляниста, чудово підходить для консервування.

«Конференція»

Один із найпопулярніших сортів, який вирізняється солодкими, ніжними й соковитими плодами без кислинки. Має високу морозостійкість і добре зберігається тривалий час.

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