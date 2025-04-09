Соберете ведра урожая: лучшие сорта груш, которые следует посадить

Груша / © Pixabay

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Лучшие сорта груш дарят щедрый урожай, и даже посадив несколько грушевых деревьев, вы не пожалеете — их можно высушить и использовать в компотах, делать желе и варенье.

Сорта, заполонившие прилавки

Один из самых популярных сортов груш, которые можно найти в магазинах — груши английской селекции «Уильямс». Считают, что сорт вывели в XIX веке, а позже появились уже разновидности сорта: «Уильямс летний» (Дюшес), «Уильямс зимний» (Кюре), «Уильямс красный» (Руж Дельбара). Сейчас очень ценится летний сорт «Пакхам».

«Уильямс летний» (Дюшес летний)

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Эталонный позднелетний сорт. Плоды созревают к концу августа, могут сохраняться 1,5 месяца. Дерево среднерослое, высотой до 3 метров. Урожайность — 80-120 кг из дерева. Плодоносить сорт начинает на 6-7 год.

«Уильямс зимний» (Кюре)

Плоды собирают в конце августа, сохраняются они до начала декабря. Дерево — до 6 метров. Урожайность — до 250 кг с дерева. Плодоносить начинает на 5-й год.

Красная груша «Уильямс» (Руж Дельбара)

Плоды с красной кожурой созревают к концу августа. Дерево имеет характерную красную кору на ветвях, вырастает до 3 м высотой. Урожайность ниже, чем у «Дюшеса». Плодоносить начинает на 5-й год.

«Лесная красотка»

Отечественный сорт прекрасно приспособлен к украинскому климату и обильно плодоносит даже на бедной почве. В уходе совсем не прихотлив и не боится мороза. Мякоть плодов ароматная, маслянистая, отлично подходит для консервирования.

«Конференция»

Один из самых популярных сортов, отличающийся сладкими, нежными и сочными плодами без кислинки. Обладает высокой морозостойкостью и хорошо сохраняется длительное время.

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