Чому не росте розсада помідорів, що ми не так робимо

Розсада помідорів чого боїться

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Після пікірування розсада помідорів стає особливо чутливою до різних факторів, які можуть негативно вплинути на її здоров’я та розвиток. Щоб забезпечити успішне вирощування, важливо враховувати такі аспекти.

Пошкодження кореневої системи

Під час пікірування існує ризик травмування ніжних коренів розсади. Пошкодження кореневої системи може призвести до уповільнення росту або навіть загибелі рослини. Щоб мінімізувати цей ризик, рекомендується: ​

Проводити пікірування на ранніх стадіях розвитку, коли рослини мають 1-2 справжніх листки.​

Використовувати спеціальні інструменти або палички для обережного вилучення сіянців із ґрунту.​

Прищипувати головний корінь на третину його довжини для стимуляції розвитку бічних коренів.​

Надмірне освітлення

Є один дуже важливий нюанс у вирощуванні помідорної розсади, про який часто забувають. Після того, як ви розсадили молоденькі помідори в окремі горщики (цей процес називається пікіруванням), багато хто одразу ж ставить їх на найсвітліше місце — на підвіконня або під спеціальні лампи для рослин. Але тут криється пастка!

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Справа в тому, що щойно пересаджена розсада ще дуже вразлива. Велика кількість яскравого світла, особливо пряме сонячне проміння, може стати для неї справжнім стресом. Незміцнілі рослинки можуть швидко втратити свій тонус, поникнути та навіть загинути.

Тому, одразу після пікірування, дайте своїм помідорчикам кілька днів на те, щоб вони змогли прижитися та звикнути до нових умов. У цей період краще забезпечити їм м’яке, розсіяне освітлення. Якщо ж горщики стоять на підвіконні, обов’язково притініть вікно, наприклад, легкою тканиною або папером. Такий дбайливий підхід допоможе вашій розсаді успішно пережити пересадку та міцно вкоренитися.

Неправильний полив

Після пікірування розсада особливо чутлива до режиму поливу. Надмірний полив може спричинити загнивання коренів, тоді як недостатній — призвести до в’янення рослин. Рекомендації щодо поливу: ​

Поливати розсаду помірно, підтримуючи ґрунт у вологому, але не перезволоженому стані.​

Використовувати воду кімнатної температури, відстояну протягом доби.​

Поливати під корінь, уникаючи потрапляння води на листя.​

Невідповідний температурний режим

Різкі коливання температури або утримання розсади в надто холодних чи жарких умовах можуть негативно вплинути на її розвиток.

Після пікірування потрібно підтримувати температуру повітря в межах +18…+22°C.​ Уникати протягів та різких змін температури та забезпечити достатню вентиляцію приміщення без створення холодних потоків повітря.​

Відсутність загартовування

Розсада, яка не пройшла процедуру загартовування, важче адаптується до умов відкритого ґрунту після висадки. Загартовування допомагає зміцнити рослини та підвищити їх стійкість до зовнішніх факторів.

Тому починайте загартовування розсаду за 10-14 днів до висадки у відкритий ґрунт.​

Поступово збільшуйте час перебування розсади на відкритому повітрі, починаючи з 1-2 годин на день у затіненому місці.​

Уникайте прямих сонячних променів та сильного вітру під час перших сеансів загартовування.​

Дотримуючись цих рекомендацій, можна знизити стрес розсади помідорів після пікірування та забезпечити її здоровий ріст і розвиток.