Дмитро Каднай / © instagram.com/dimakadnay

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Учасник гурту KADNAY — співак Дмитро Каднай — зробив відверту заяву про особисте життя.

Прихильниць артиста неабияк хвилює запитання — чи вільне його серце? Утім, співак не з тих, хто демонструє особисте життя на показ. Та в ефірі М1 виконавець привідкрив завісу, коли ведуча поцікавилася, чи перебуває він у стосунках. Дмитро Каднай запевнив, що наразі його серце вільне.

“Я один, на особистому я один, все!” — поділився виконавець.

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Дмитро Каднай / © instagram.com/dimakadnay

Дмитро Каднай говорить, що присвячує свій час музиці. Зокрема, вже 11 квітня світ побачить новий альбом KADNAY. Артист говорить, що до платівки ввійдуть 11 композицій. Дев’ять пісень будуть абсолютно новими, а дві — акустичні.

“Ми дуже давно не тішили наших шанувальників новими релізами. Нам постійно прилітало. Я постійно казав, що коли ти ставиш собі дедлайн, а в творчості дедлайн — це не найкраща штука. Ми казали, що альбом випустимо взимку, потім навесні, влітку, восени. Постійно відкладали. І от він вийде 11 квітня. Там буде 11 пісень, з яких будуть 9 оригінальних, 2 — в акустиці”, — розсекретив артист.

Гурт KADNAY / © instagram.com/k.a.d.n.a.y

Нагадаємо, нещодавно співак KHAYAT заговорив про нові романи. Артист також зізнався, чому не квапиться ставати батьком.