Коли сіяти перець на розсаду 2025 року: лайфгаки для гарного врожаю

Посадка перцю на розсаду / © Unsplash

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Черговий сезон городників розпочався, і вже зараз час задуматися про вирощування розсади перцю. Ця популярна, але вимоглива культура потребує особливої уваги на початкових етапах. Коли ж сіяти насіння, щоб отримати міцну розсаду та багатий урожай?

Коли сіяти насіння перцю?

Перець — теплолюбна культура з тривалим вегетаційним періодом (60–80 днів). Щоб рослини встигли набрати силу перед висадженням у ґрунт, потрібно враховувати клімат та сорт.

Клімат України різноманітний, тому час сіяння відрізняється:

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Південні області (Одеська, Херсонська, Миколаївська) — середина–кінець лютого (висаджують у ґрунт у квітні).

Центр (Київщина, Черкащина, Полтавщина) — перша половина березня (висадка — середина травня).

Захід і Північ (Львівщина, Волинь, Чернігівщина) — друга половина березня початок та квітня (висаджування в ґрунт — кінець травня–початок червня).

Також відрізняються терміни вегетаційного періоду за сортами:

ранні сорти (50–60 днів),

середньостиглі (60–70 днів)

пізні (до 80 днів).

Як підготувати насіння?

Відбір — вибрати найбільші та найміцніші насінини. Дезінфекція — замочити у розчині марганцівки або біопрепаратах. Замочування — на 12–24 години у теплій воді для прискорення проростання. Загартування — чергування тепла (+25°C) і холоду (+5°C) підвищить стійкість рослин.

Поради щодо догляду за розсадою

Перець — делікатна та вибаглива культура, яка погано переносить пікірування. Щоб захистити корені від ушкоджень, фахівці радять висаджувати насіння відразу в окремі горщики або торф’яні таблетки. Ємності мають бути затемненими, оскільки коріння перцю чутливе до світла. Для посіву використовують легкий, поживний ґрунт, який перед посадкою добре зволожують.

Основні правила висадження розсади перцю в скляночки:

Сійте по 2 насінини в одну ємність.

Заглиблюйте на 1,5 см (для пророслого насіння — трохи менше).

Накрийте плівкою та тримайте в теплі до появи паростків.

Через 7–12 днів (після сходження) зніміть плівку та переставте стаканчики у найосвітленіше місце.

З двох паростків залиште один — найбільш розвинений.

Розсада потребує регулярного, але помірного поливання (коли ґрунт трохи підсихає) та підтримання температури на рівні +22…24°C.

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