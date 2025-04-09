В чем замочить семена огурцов, чтобы рассада взошла быстро и не болела: 2 способа

Огурцы / © pixabay.com

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Специалисты поделились лайфхаками, которые помогут семенам огурцов быстро прорасти. Более того, вы получите прочную лестницу.

Об этом рассказали на YouTube-канале "ПолезноTV".

Гумат калия

Он подходит как для корневых, так и внекорневых. Это экологически неопасная гуминовая кислота. Пропорция: 1мл гумата калия на 100мл теплой воды. Оставьте на 2 часа. Как только семена насытились жидкостью, стали толще, их можно доставать и высаживать — хоть в стаканчики на окне, хоть на огороде. Все зависит от погодных условий.

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Результат, акцентирующийся в материале, скажет за себя.

Перекись водорода

Это отличный окислитель и антисептик. Он не только ускорит проращивание, но и продезинфицирует семена, условия хранения которых вам неизвестны.

Вам понадобится 3% аптечная перекись водорода. Залейте семена неразбавленной перекисью водорода, чтобы перекрыть семена на 5 мм выше. Держать тоже следует 2 часа.

"Замачивать надо как покупные, так и собственноручно собранные семена. Если вы приобрели пачку и увидели, что они обработаны или в оболочке, его замачивать не стоит. Они уже прошли предпосевную обработку и готовы к высадке", - отметили в материале.

Авторы добавляют: когда вы погрузили семена в гумат или перекись, и какая-то часть его опустилась на дно, а какая-то плавающая сверху — не спешите думать о неутонувших семян, будто оно плохое. В течение получаса, когда размякнет оболочка, оно утонет. А если какая-то часть все же не утонет, эти семена нет смысла высаживать, потому что всходов вы от них не дождетесь.

Раньше мы писали о проверенном способе вырастить рассаду перца без пикирования.