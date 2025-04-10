У чоловіка розірвалося яєчко після сильного кашлю

Чоловік кашляє / © Pexels

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У медичній практиці описано надзвичайно рідкісний випадок — спонтанний розрив яєчка, що стався у 68-річного чоловіка зі США після сильного кашлю. До цього моменту в літературі не було зафіксовано подібних ситуацій без попередньої травми, інфекцій чи онкологічного процесу.

Як йдеться у журналі Cureus, пацієнт звернувся до відділення невідкладної допомоги зі скаргами на раптовий біль та припухлість у правому паху і мошонці, які виникли після епізоду інтенсивного кашлю. Медики виявили гематому, що стрімко збільшувалась, та провели оперативне втручання. Під час операції з’ясувалося, що яєчко розірвалося, а тканини навколо — значно ушкоджені крововиливом. Через неможливість зберегти орган лікарі провели орхіектомію — видалення яєчка.

Виявилось, що пацієнт мав цілий комплекс серцево-судинних проблем, про які не здогадувався: серцеву недостатність зі зниженою фракцією викиду, легеневе серце, ішемію типу NSTEMI. Крім того, комп’ютерна томографія показала велику аневризму черевної аорти та ймовірний рак лівої нирки. Під час госпіталізації чоловіку провели також ендоваскулярну операцію щодо аневризми.

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Після декількох днів у реанімації та додаткового лікування в кардіологічному відділенні пацієнта вдалося стабілізувати й виписати додому без ускладнень.

Нагадаємо, чоловік опинився у лікарні через звичку нюхати брудні шкарпетки.