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Пошлины на китайский импорт в США фактически составляют 145%
К объявленной повышенной ставке добавляется 20% тариф на фентанил, который Трамп ранее ввел против Китая.
Согласно указу президента США Дональда Трампа, тарифная ставка пошлины на китайский импорт фактически составляет 145%.
Это подтвердил CNBC официальный представитель Белого дома.
Хотя последний исполнительный указ Трампа повышает тарифы для Китая до 125% вместо 84%, фактическая пошлина будет еще выше.
Это связано с тем, что к объявленной повышенной ставке добавляется 20% тариф на фентанил, который Трамп ранее ввел против Китая.
Ранее американский президент объявил о повышении пошлин на китайские товары до 125%. В то же время он ввел 90-дневную паузу с пошлиной в 10% для других стран, не ответивших на действия США.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с главой КНР Си Цзиньпином по урегулированию эскалации в торговой войне между двумя странами.