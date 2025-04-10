Пошлины на китайский импорт в США фактически составляют 145%

Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Согласно указу президента США Дональда Трампа, тарифная ставка пошлины на китайский импорт фактически составляет 145%.

Это подтвердил CNBC официальный представитель Белого дома.

Хотя последний исполнительный указ Трампа повышает тарифы для Китая до 125% вместо 84%, фактическая пошлина будет еще выше.

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Это связано с тем, что к объявленной повышенной ставке добавляется 20% тариф на фентанил, который Трамп ранее ввел против Китая.

Ранее американский президент объявил о повышении пошлин на китайские товары до 125%. В то же время он ввел 90-дневную паузу с пошлиной в 10% для других стран, не ответивших на действия США.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с главой КНР Си Цзиньпином по урегулированию эскалации в торговой войне между двумя странами.