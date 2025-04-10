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Не хочу вернуться в Россию: детали с допроса пленного китайца (видео)
Китаец отметил, что в Украине к нему относятся лучше, чем в России.
СБУ провела допрос пленного гражданина Китая, которого Россия привлекла к войне против Украины. Он рассказал детали службы в российской армии.
Видео обнародовал президент Украины Владимир Зеленский.
Пленный заявил, что приказы им отдавал россиянин. Он отметил, что его оружие было повреждено когда они прятались в деревянном укрытии и их атаковал дрон. Гражданин Китая добавил это был автомат АК-74 (автомат Калашникова). Он добавил, что в тот момент их было двое — он и россиянин.
Китаец ответил и на вопрос, чувствует ли он, что в плену в Украине к нему относятся лучше, чем в России, когда он воевал за них:
«Здесь, в Украине, меня кормят лучше, чем в России. Ко мне относятся лучше и здесь безопаснее».
На вопрос о том хочет ли он попасть на обмен, пленный отметил, что не хочет возвращаться в Россию.
«Хочу вернуться в Китай», — ответил пленный на вопрос о том, хочет ли он, например, остаться в Украине, или все же вернуться в Китай.
На вопрос, увольнялся ли он с работы спасателя по приезду в Россию, пленный ответил, что нет.
«Во-первых, большую часть времени не было интернета. Во-вторых, он однажды только один раз отправлял видео для родителей, но он не сказал, что он в России, не сказал, что он стал солдатом, что бы они не беспокоились», — перевел слова китайца работник СБУ.
Напомним, Зеленский высказался об участии китайских наемников в войне.