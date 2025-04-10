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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
445
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2 хв

Не хочу повернутися в Росію: деталі з допиту полоненого китайця (відео)

Китаєць зазначив, що в Україні до нього ставляться краще, ніж в Росії.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Полонений китаєць

Полонений китаєць / © скриншот з відео

СБУ провела допит полоненого громадянина Китаю, якого Росія залучила до війни проти України. Він розповів деталі служби в російській армії.

Відео оприлюднив президент України Володимир Зеленський.

Полонений заявив, що накази їм віддавав росіянин. Він зазначив, що його зброя була пошкоджена коли вони ховалися в дерев’яному укритті і їх атакував дрон. Громадянин Китаю додав це був автомат АК-74 (автомат Калашникова). Він додав, що в той момент їх було двоє — він та росіянин.

Китаєць відповів й на питання, чи відчуває він, що в полоні в Україні до нього ставляться краще, ніж в Росії, коли він воював за них:

«Тут, в Україні, мене годують краще, ніж в Росії. До мене ставляться краще і тут безпечніше».

На питання про те чи хоче він потрапити на обмін, полонений зазначив, що не хоче повертатися до Росії.

«Хочу повернутися в Китай», — відповів полонений на питання про те, чи хоче він, наприклад, залишитися в Україні, чи все ж повернутися до Китаю.

На питання, чи звільнявся він з роботи рятувальника по приїзду до Росії, полонений відповів, що ні.

«По-перше, більшу частину часу не було інтернету. По-друге, він одного разу лише один раз відправляв відео для батьків, але він не сказав, що він в Росії, не сказав, що він став солдатом, що б вони не турбувались», — переклав слова китайця працівник СБУ.

Нагадаємо, Зеленський висловився про участь китайських найманців у війні.

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