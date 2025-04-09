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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Украина готова обменять пленных китайцев: Зеленский назвал единственный вариант

Информацию о готовности к обмену украинская сторона уже передала.

Автор публикации
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
пленные китайцы

Пленных китайских граждан могут обменять

Украина готова обменять китайских граждан, воевавших за Россию и попавших в украинский плен. Единственным вариантом является обмен на украинских воинов.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами.

По его словам, информацию о готовности к обмену украинская сторона уже передала.

«Кто-то вчера сказал, что ходят слухи, что мы готовы обменять китайских воинов на какие-то дела или разговоры с лидером Китая. Я хотел бы сказать, что это абсолютно несерьезные сигналы, потому что мы любых пленников меняем только на украинских воинов», — подчеркнул украинский президент.

Напомним, украинские военные впервые взяли в плен двух китайских военных во время боевых действий против российской оккупационной армии в Донецкой области.

В Пекине заявили, что проверяют эту информацию с украинской стороной.

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