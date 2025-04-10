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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Мита на китайський імпорт до США фактично становлять 145%

До оголошеної підвищеної ставки додається 20%-й тариф на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Китаю.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © ТСН.ua

Відповідно до указу президента США Дональда Трампа тарифна ставка мита на китайський імпорт фактично становить 145%.

Це підтвердив CNBC офіційний представник Білого дому.

Хоча останній виконавчий указ Трампа підвищує тарифи для Китаю до 125% замість 84%, фактичне мито буде ще вищим.

Це пов’язано з тим, що до оголошеної підвищеної ставки додається 20%-й тариф на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Китаю.

Раніше американський президент оголосив про підвищення мит на китайські товари до 125%. Водночас він запровадив 90-денну паузу з митом у 10% для інших країн, які не відповіли на дії США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з главою КНР Сі Цзіньпіном для врегулювання ескалації в торгівельній війні між двома країнами.

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