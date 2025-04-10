Вербний тиждень: що варто посадити в саду та на городі

Вербний тиждень вважається важливим для садівників / © Pixabay

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У Вербний тиждень фізичну працю ніхто не скасовував. Тому господарі готуються до нових посадок.

Що можна садити у Вербний тиждень і в які дні краще це робити — читайте далі.

Якщо земля вже прогрілася, можна висаджувати ранню картоплю, буряк і капусту. Це забезпечить вам міцний та стабільний врожай улітку й восени.

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Цибуля та часник

Посадка цибулі й часнику на початку квітня — це перевірена практика. Ці культури легко переносять весняні перепади температури, зокрема різкі заморозки.

Морква, редиска, зелень

Редиска, морква, шпинат, петрушка, кріп та салат — це культури, які можна сіяти вже зараз. Вони не бояться приморозків, швидко проростають та стануть першими джерелами вітамінів навесні.

Плодові дерева та ягідні кущі

Наразі — чудовий час для висадження яблунь, груш, вишень, слив. Молоді дерева та кущі, посаджені до Вербної неділі, швидко приживаються і вже наступного року можуть порадувати першим урожаєм.

Весняні квіти

Висаджуйте тюльпани, нарциси, братки, фіалки, а також готуйте квітник до літа, сіючи айстри, чорнобривці, космею.

Верба

Багато господарів саме в ці дні висаджують молоді деревця біля своїх осель. Верба чудово приживається, не потребує складного догляду, а ще, за народними віруваннями, оберігає дім, приносить мир і гармонію.

На повню краще нічого не садити, можна приділити час догляду за рослинами і перекопати грядки, видалити бур’яни, обробити землю. Зазначимо, на Вербному тижні можна садити багато різних рослин. Але в ці дні не рекомендується садити картоплю та буряки.

Раніше священник пояснив, чи можна садити город на Вербному тижні. Більше про це читайте у новині.