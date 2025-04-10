Вербная неделя: что стоит посадить в саду и на огороде

Вербная неделя считается важной для садоводов / © Pixabay

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В Вербную неделю физический труд никто не отменял. Поэтому хозяева готовятся к новым посадкам.

Что можно сажать в Вербную неделю и в какие дни лучше это делать — читайте дальше.

Если земля уже прогрелась, можно высаживать ранний картофель, свеклу и капусту. Это обеспечит вам хороший и стабильный урожай летом и осенью.

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Лук и чеснок

Посадка лука и чеснока в начале апреля — это проверенная практика. Эти культуры легко переносят весенние перепады температуры, в частности, резкие заморозки.

Морковь, редис, зелень

Редис, морковь, шпинат, петрушка, укроп и салат — это культуры, которые можно сеять уже сейчас. Они не боятся заморозков, быстро прорастают и станут первыми источниками весенних витаминов.

Плодовые деревья и ягодные кустарники

Сейчас прекрасное время для высадки яблонь, груш, вишен, слив. Молодые деревья и кустарники, посаженные в Вербное воскресенье, быстро приживаются и уже в следующем году могут порадовать первым урожаем.

Весенние цветы

Высаживайте тюльпаны, нарциссы, анютины глазки, фиалки, а также готовьте цветник к лету, сея астры, бархатцы, космею.

Ива

Многие хозяева именно в эти дни высаживают молодые деревца возле своих домов. Ива прекрасно приживается, не нуждается в сложном уходе, а еще, по народным верованиям, оберегает дом, приносит мир и гармонию.

На полнолуние лучше ничего не сажать, можно уделить время уходу за растениями и перекопать грядки, удалить сорняки, обработать землю.

Отметим, на Вербной неделе можно сажать много разных растений. Но в эти дни не рекомендуется сажать картофель и свеклу.

Ранее священник объяснил, можно ли сажать огород на Вербной неделе. Больше об этом читайте в новости.