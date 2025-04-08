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Оливковые яйца на Пасху: тренд, который стоит попробовать
Яйца получаются очень красивыми.
Популярным становится красить яйца на Пасху с помощью натуральных красителей – как куркума и каркаде. Благодаря этому сочетанию получится очень красивый оливковый цвет.
Как сделать оливковые яйца, рассказала кулинарка Наталья Никишина.
Ингредиенты
1 л воды
1 ст.л. куркумы
10 г чая каркаде (можно больше)
Процесс
Залейте яйца водой и доведите до кипения. Добавьте куркуму и каркаде.
Варите яйца в течение 10 минут. Снимите кастрюлю с водой с плиты и дайте им полностью остыть.
Извлеките яйца из воды и дайте им высохнуть.
Совет: цвет яиц можно регулировать количеством каркаде – чем больше каркаде, тем интенсивнее будет цвет.