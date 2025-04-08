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ТСН в социальных сетях

Оливковые яйца.

Оливковые яйца. / © Instagram

Дата публикации
Категория
Разное
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79
Время на прочтение
1 мин
Оливковые яйца.

Оливковые яйца на Пасху: тренд, который стоит попробовать

Яйца получаются очень красивыми.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая

Популярным становится красить яйца на Пасху с помощью натуральных красителей – как куркума и каркаде. Благодаря этому сочетанию получится очень красивый оливковый цвет.

Как сделать оливковые яйца, рассказала кулинарка Наталья Никишина.

Ингредиенты

  • 1 л воды

  • 1 ст.л. куркумы

  • 10 г чая каркаде (можно больше)

Процесс

  1. Залейте яйца водой и доведите до кипения. Добавьте куркуму и каркаде.

  2. Варите яйца в течение 10 минут. Снимите кастрюлю с водой с плиты и дайте им полностью остыть.

  3. Извлеките яйца из воды и дайте им высохнуть.

Совет: цвет яиц можно регулировать количеством каркаде – чем больше каркаде, тем интенсивнее будет цвет.

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