Апрельские морозы в Украине: почему весна пришла со снегом

Похолодание в апреле / © Pixabay

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Второй месяц весны 2025 года в Украине принес резкое похолодание — на замену аномально теплой зиме пришли морозы и снегопады во многих регионах.

ТСН.ua узнавал, почему весной ударили морозы и как погодные изменения повлияют на украинцев.

Зимняя погода в апреле

Синоптикиня «Укргидрометцентра» Наталья Птуха рассказала, что в течение этой недели (с 7 по 13 марта, — ред.) в Украине задержится холодный воздух.

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«Пока удерживается воздушная масса арктического происхождения. До субботы она будет сохранять свои позиции», — отметила Наталья.

По ее словам, именно это приведет к холодным дням и ночным заморозкам. Немного будет колебаться атмосферное давление из-за атмосферных фронтов, поступающих в Украину.

В частности, в среду, 9 апреля, осадки прекратятся, но не по всей стране, а 10-11 апреля ожидается атмосферный фронт с северо-запада, который принесет умеренный мокрый снег.

Так, 12 апреля дождь и мокрый снег ночью в западных, Винницкой, Житомирской и Одесской областях, а днем — на юге и в Карпатах.

Температура воздуха на этой неделе будет преобладать не очень приятная, говорит эксперт. Ведь пока остаются ночные заморозки в воздухе: 0…-5 градусов, а в Карпатах -6…-11. Днем по стране только +1…+4, на юге и юго-востоке воздух прогреется +9.

Птуха отмечает, что о себе напомнит гололедица на дорогах западных и частично северных и центральных областей.

Причина резкого похолодания в апреле

Большинство украинских метеорологов объясняют минусовую температуру в апреле резким изменением циркуляции атмосферы и изменением климата, когда традиционные сезонные пределы становятся менее четкими.

Наталья Птуха в интервью 24 Каналу рассказала, что резкое снижение температуры в апреле — это компенсация за аномально теплую зиму и начало весны.

Однако синоптикиня подчеркнула, что аномальным такое похолодание назвать нельзя.

По ее словам, в климатический период с 1991 по 2021 — 2022 годы, были первые декады апреля и с морозами, и со снежным покровом. В частности, в 1997, 2002, 2003, 2015, 2019, 2021 годах в первых декадах апреля температура воздуха снижалась до отрицательных значений.

Кое-где в разных регионах мог образовываться снежный покров.

«Поэтому это не слишком аномально. Но на фоне того, что у нас март был чрезвычайно теплый, практически самый теплый за всю историю наблюдений в некоторых регионах, и началась вегетация растений довольно рано, поэтому сейчас такое снижение температуры, особенно для плодовых деревьев, конечно, будет очень негативным», — подчеркнула Наталья Птуха.

Она отметила, что абсолютный минимум температуры воздуха, который фиксировали в апреле за всю историю метеонаблюдений в Украине, достигает -6 — -16 градусов.

Украинские школы переходят на дистанционку

Из-за значительного похолодания многие учебные заведения (школы и детсады) в нескольких регионах Украины переходят на дистанционное обучение.

Местные власти принимают соответствующие решения по безопасности и комфорту учащихся и педагогов, передает РБК-Украина.

Дистанционное обучение ввели в следующих регионах:

Одесса;

Подольская община (Одесская область);

Бучанская община;

Ровенская община;

50 школ в Кировоградской области (в том числе в Светловодской городской ТГ);

Учебные заведения в Кропивницком;

Луцкое общество;

Городоцкая община (Хмельницкая область).

Как изменение погоды влияет на урожай

Эколог и геоботаник Яков Дидух предупредил, что из-за понижения температуры в апреле ранних абрикосов ждать не стоит.

По его словам, любые температурные отклонения от нормы — это для аграрного сектора плохо. Однако аграрии понимают риски, поэтому готовятся к разным вариантам.

«Они сажают разные сорта, не только ранние, если нет урожая одного, то будет урожай второго. Аграрии уже адаптировались к этим изменениям. Хорошо, что пошли ранневесенние дожди. Это для природы спасения, потому что земля набирает влагу и будет способствовать хорошему урожаю», — добавил Яков Дидух.

Когда в Украине наступит потепление

Синоптикиня Наталья Диденко сообщила, что вскоре в Украину придет настоящая весна — морозы отступят.

По ее словам, с 10 апреля погода начнет меняться — с запада надвигается новый циклон.

Он принесет больше осадков и более сильный ветер, что сделает погодные условия некомфортными.

«В Украине уже с Вербного воскресенья, примерно с середины апреля, наконец-то придет настоящее весеннее потепление. Температура поднимется до +12…+18 градусов», — отметила Диденко.

Прогноз погоды на Пасху.

По словам синоптиков, за неделю до праздника погода будет прохладной, однако 20 апреля она должна быть достаточно комфортной, хотя и с определенными нюансами.

По предварительному прогнозу ожидаются периодические дожди и грозы в западных, северных и частично восточных областях Украины. В то же время, на большинстве территории страны осадков не ожидается.

В южных областях температура будет колебаться между +15 и +18 градусами, тогда как в западных регионах от +10 до +15 градусов. В северных, северо-восточных и центральных областях температура также будет держаться в пределах +10+15 градусов.

Народный синоптик Владимир Деркач в комментарии «Главреду» сообщал, что в начале апреля настоящего весеннего тепла не будет — один-два теплых дня будут сменяться на два-три прохладных с осадками. Такая погода продлится почти до конца первой декады.

Также он сообщил, что вторая декада апреля будет неоднородной: сначала влажно и ветрено с возможными небольшими заморозками ночью и умеренно плюсовой температурой днем. К концу декады потеплеет, а осадки прекратятся.

В третьей декаде месяца сначала сохранится теплая погода, но затем похолодает с кратковременными осадками.

Напомним, ранее мы сообщали, когда следует сажать овощи, фрукты и цветы.

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