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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Пышные оладьи без молока и яиц: рецепт постного блюда

Подавать такие оладьи можно с вареньем или растительной сметаной.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Оладьи.

Оладьи / © Credits

Пышные оладьи на завтрак — хорошая идея. Что важно — приготовить их можно постными. Оладьи получатся не менее вкусными.

Рецепт постных оладий — в материале ТСН.ua.

Ингредиенты:

  • 300 г муки

  • 1,5 стакана воды

  • 1 ч. л. сухих дрожжей

  • 2 ст. л. сахара

  • 2 ст. л. растительного масла

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте дрожжи и сахар. Залейте теплой водой и перемешайте. Оставьте на 10 минут.

  2. Высыпьте в миску половину муки. Начните замешивать тесто — сначала ложкой, а затем руками, добавляя оставшуюся муку. Тесто должно получиться липким и густым. Накройте миску полотенцем и оставьте на 30 мин.

  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне, ложкой выложите тесто. Жарьте по 3 мин с каждой стороны до золотистой корочки.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить постный тыквенный кекс к чаю или кофе.

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