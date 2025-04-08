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Пышные оладьи без молока и яиц: рецепт постного блюда
Подавать такие оладьи можно с вареньем или растительной сметаной.
Пышные оладьи на завтрак — хорошая идея. Что важно — приготовить их можно постными. Оладьи получатся не менее вкусными.
Рецепт постных оладий — в материале ТСН.ua.
Ингредиенты:
300 г муки
1,5 стакана воды
1 ч. л. сухих дрожжей
2 ст. л. сахара
2 ст. л. растительного масла
Приготовление:
В глубокой миске смешайте дрожжи и сахар. Залейте теплой водой и перемешайте. Оставьте на 10 минут.
Высыпьте в миску половину муки. Начните замешивать тесто — сначала ложкой, а затем руками, добавляя оставшуюся муку. Тесто должно получиться липким и густым. Накройте миску полотенцем и оставьте на 30 мин.
Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне, ложкой выложите тесто. Жарьте по 3 мин с каждой стороны до золотистой корочки.
Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить постный тыквенный кекс к чаю или кофе.