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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
156
Время на прочтение
1 мин

Палюшки с песто: новый рецепт традиционного блюда

Палюшки любят любые приложения.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Соус песто.

Соус песто. / © Credits

Палюшки – блюдо украинской кухни из картофельного пюре. Интересно то, что его можно приготовить на любой вкус. Ведь не главное в нем – соус. Специально к посту можно приготовить палюшки с постной заправкой.

ТСН.ua делится рецептом палюшек из песто от победительницы "МастерШеф" Алины Бурик .

Ингредиенты:

  • 700 г картофеля (уже очищенного)

  • 1 ст. л соли соль

  • ароматный перец

  • лавровый лист

  • 50 г кокосовых сливок

  • 250 г муки

  • 100 г кешью (предварительно замочить на несколько часов в холодной воде)

  • 3 зубчика чеснока

  • 80 г шпината

  • 20 г базилика

  • 1 авокадо

  • 2 ст.л. лимонного сока

  • 75 г оливковое масло.

Приготовление

  1. Порежьте картофель маленькими кубиками, залейте водой. Добавьте ароматный перец, соль, лавровый лист.

  2. Когда картофель приготовится – сольйте воду, добавьте муку и кокосовые сливки. Замесите тесто, разделите его на части и из каждой – сделайте колбаски. Разрежьте ее на кусочки по несколько сантиметров. Отварите в кипяченой воде.

  3. Приготовьте соус. В блендере измельчите кешью, шпинат, базилик, авокадо. Добавить лимонный сок и оливковое масло, соль и перец.

  4. На сковороду выложите зеленую смесь и палюшки. Хорошо перемешайте и проварите несколько минут.

Дата публикации
Количество просмотров
156
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