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Палюшки с песто: новый рецепт традиционного блюда
Палюшки любят любые приложения.
Палюшки – блюдо украинской кухни из картофельного пюре. Интересно то, что его можно приготовить на любой вкус. Ведь не главное в нем – соус. Специально к посту можно приготовить палюшки с постной заправкой.
ТСН.ua делится рецептом палюшек из песто от победительницы "МастерШеф" Алины Бурик .
Ингредиенты:
700 г картофеля (уже очищенного)
1 ст. л соли соль
ароматный перец
лавровый лист
50 г кокосовых сливок
250 г муки
100 г кешью (предварительно замочить на несколько часов в холодной воде)
3 зубчика чеснока
80 г шпината
20 г базилика
1 авокадо
2 ст.л. лимонного сока
75 г оливковое масло.
Приготовление
Порежьте картофель маленькими кубиками, залейте водой. Добавьте ароматный перец, соль, лавровый лист.
Когда картофель приготовится – сольйте воду, добавьте муку и кокосовые сливки. Замесите тесто, разделите его на части и из каждой – сделайте колбаски. Разрежьте ее на кусочки по несколько сантиметров. Отварите в кипяченой воде.
Приготовьте соус. В блендере измельчите кешью, шпинат, базилик, авокадо. Добавить лимонный сок и оливковое масло, соль и перец.
На сковороду выложите зеленую смесь и палюшки. Хорошо перемешайте и проварите несколько минут.