Картофельные зразы с эрингами: рецепт вкусного постного блюда

Песни могут быть вкусными.

Сочинять вкусные блюда в пост не легко. Ведь хочется съесть что-нибудь вкусненькое и разнообразное. Картофельные зразы с эрингами – прекрасная идея для поста.

ТСН.ua подготовил рецепт картофельных зразов от победительницы "Мастер Шеф" Валерии Матрохиной.

Ингредиенты

1 кг картофеля – 1 кг

2 ст л кукурузного крахмала

1 луковица

600-700 г грибов эрингов

соль, черный перец, паприка, мускатный орех

петрушка

Приготовление

1. Картошку чистим, нарезаем на большие кусочки и отвариваем до готовности. Разминаем пюре и добавляем крахмал, соль, черный перец, паприку.

2. Для начинки нарезаем кубиками лук и грибы. На сковороде жарим сначала лук, затем добавляем грибы. Добавляем по вкусу соль и специи. После готовности добавляем мелко нарезанную петрушку.

3. Формируем зразы. Руки удобно смазать растительным маслом. Пытайтесь сделать так, чтоб слой картофеля был очень тоненьким. Кладем внутрь начинку и склеиваем.

4. Жарим на подсолнечном масле до золотистой корочки 5-10 мин на среднем огне.

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