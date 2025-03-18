Картофельные зразы с эрингами: рецепт вкусного постного блюда

Песни могут быть вкусными.
Сочинять вкусные блюда в пост не легко. Ведь хочется съесть что-нибудь вкусненькое и разнообразное. Картофельные зразы с эрингами – прекрасная идея для поста.
ТСН.ua подготовил рецепт картофельных зразов от победительницы "Мастер Шеф" Валерии Матрохиной.
Ингредиенты
- 1 кг картофеля – 1 кг
- 2 ст л кукурузного крахмала
- 1 луковица
- 600-700 г грибов эрингов
- соль, черный перец, паприка, мускатный орех
- петрушка
Приготовление
1. Картошку чистим, нарезаем на большие кусочки и отвариваем до готовности. Разминаем пюре и добавляем крахмал, соль, черный перец, паприку.
2. Для начинки нарезаем кубиками лук и грибы. На сковороде жарим сначала лук, затем добавляем грибы. Добавляем по вкусу соль и специи. После готовности добавляем мелко нарезанную петрушку.
3. Формируем зразы. Руки удобно смазать растительным маслом. Пытайтесь сделать так, чтоб слой картофеля был очень тоненьким. Кладем внутрь начинку и склеиваем.
4. Жарим на подсолнечном масле до золотистой корочки 5-10 мин на среднем огне.