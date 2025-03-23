Зеленый салат с черемшей: рецепт простого, но очень вкусного блюда

Черемша или дикий чеснок – это очень вкусная и полезная весенняя зелень. Ее стебель, листья и луковица съедобны и напоминают по вкусу зеленый лук. Именно поэтому черемшу используют для салатов.

ТСН.ua подготовил рецепт салата из черемши и капусты от победительницы "Мастер Шеф" Алины Бурик.

Ингредиенты

молодая капуста

черемша

зеленый лук

огурец

микрогрин

семена тыквы

горчица в зернах

соль, перец

оливковое масло

Приготовление

Нарезаем все овощи, заправляем оливковым маслом и добавляем специи по вкусу.

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