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Зеленый салат с черемшей: рецепт простого, но очень вкусного блюда

Зеленый салат с черемшей: рецепт простого, но очень вкусного блюда

Черемша. / Фото: Credits

Черемша очень полезна зелень.

Черемша или дикий чеснок – это очень вкусная и полезная весенняя зелень. Ее стебель, листья и луковица съедобны и напоминают по вкусу зеленый лук. Именно поэтому черемшу используют для салатов.

ТСН.ua подготовил рецепт салата из черемши и капусты от победительницы "Мастер Шеф" Алины Бурик.

Ингредиенты

  • молодая капуста
  • черемша
  • зеленый лук
  • огурец
  • микрогрин
  • семена тыквы
  • горчица в зернах
  • соль, перец
  • оливковое масло

Приготовление

Нарезаем все овощи, заправляем оливковым маслом и добавляем специи по вкусу.

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