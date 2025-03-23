Зеленый салат с черемшей: рецепт простого, но очень вкусного блюда

Черемша очень полезна зелень.
Черемша или дикий чеснок – это очень вкусная и полезная весенняя зелень. Ее стебель, листья и луковица съедобны и напоминают по вкусу зеленый лук. Именно поэтому черемшу используют для салатов.
ТСН.ua подготовил рецепт салата из черемши и капусты от победительницы "Мастер Шеф" Алины Бурик.
Ингредиенты
- молодая капуста
- черемша
- зеленый лук
- огурец
- микрогрин
- семена тыквы
- горчица в зернах
- соль, перец
- оливковое масло
Приготовление
Нарезаем все овощи, заправляем оливковым маслом и добавляем специи по вкусу.