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Как приготовить кекс на кефире

Время готовки
1 ч. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
321 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
240
Время на прочтение
1 мин
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Как приготовить кекс на кефире

Кекс на кефире / Фото: Credits

Кекс на кефире – это классический вариант быстрой выпечки из простых продуктов, которые всегда есть в любом холодильнике. Приготовьте их в одной большой форме или в порционных формочках для кекса.

Кекс получается воздушным, ароматным и слегка влажным.

Ингредиенты

мука пшеничная
250 г
кефир
250 мл
яйца куриные
2 шт.
сахар
150 г
масло сливочное
100 г
разрыхлитель
10 г
ванильный сахар
10 г
соль
щепотка
сахарная пудра
  1. Яйца с сахаром взбейте миксером до пышной массы. Влейте кефир, добавьте растопленное сливочное масло, муку, просеянную с разрыхлителем, ванильный сахар и соль, а затем перемешайте венчиком.
  2. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и вылейте в нее тесто.
  3. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 45-50 минут до золотистого цвета.
  4. Когда кекс остынет, достаньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
  • Готовность кекса проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.

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