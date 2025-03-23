Как приготовить кекс на кефире

Кекс на кефире – это классический вариант быстрой выпечки из простых продуктов, которые всегда есть в любом холодильнике. Приготовьте их в одной большой форме или в порционных формочках для кекса.
Кекс получается воздушным, ароматным и слегка влажным.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 250 г
- кефир
- 250 мл
- яйца куриные
- 2 шт.
- сахар
- 150 г
- масло сливочное
- 100 г
- разрыхлитель
- 10 г
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
- щепотка
- сахарная пудра
- Яйца с сахаром взбейте миксером до пышной массы. Влейте кефир, добавьте растопленное сливочное масло, муку, просеянную с разрыхлителем, ванильный сахар и соль, а затем перемешайте венчиком.
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и вылейте в нее тесто.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 45-50 минут до золотистого цвета.
- Когда кекс остынет, достаньте из формы и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Готовность кекса проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой.
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