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Як приготувати кекс на кефірі

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
321 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
247
Час на прочитання
1 хв
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Як приготувати кекс на кефірі

Кекс на кефірі / Фото: Credits

Кекс на кефірі – це класичний варіант швидкої випічки із простих продуктів, які завжди є в будь-якому холодильнику. Приготуйте його в одній великій формі або порційних формочках для кексу.

Кекс виходить повітряним, ароматним і злегка вологим.

Інгредієнти

борошно пшеничне
250 г
кефір
250 мл
яйця курячі
2 шт.
цукор
150 г
масло вершкове
100 г
розпушувач
10 г
цукор ванільний
10 г
сіль
щіпка
пудра цукрова
  1. Яйця з цукром збийте міксером до пухкої маси. Влийте кефір, додайте розтоплене вершкове масло, просіяне борошно з розпушувачем, ванільний цукор і сіль, перемішайте віничком.
  2. Форму для випікання змастіть вершковим маслом і вилийте до неї тісто.
  3. Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 45–50 хвилин до золотавого кольору.
  4. Коли кекс охолоне, дістаньте його з форми і посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
  • Готовність кексу перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.

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