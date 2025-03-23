Як приготувати кекс на кефірі

Кекс на кефірі – це класичний варіант швидкої випічки із простих продуктів, які завжди є в будь-якому холодильнику. Приготуйте його в одній великій формі або порційних формочках для кексу.
Кекс виходить повітряним, ароматним і злегка вологим.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 250 г
- кефір
- 250 мл
- яйця курячі
- 2 шт.
- цукор
- 150 г
- масло вершкове
- 100 г
- розпушувач
- 10 г
- цукор ванільний
- 10 г
- сіль
- щіпка
- пудра цукрова
- Яйця з цукром збийте міксером до пухкої маси. Влийте кефір, додайте розтоплене вершкове масло, просіяне борошно з розпушувачем, ванільний цукор і сіль, перемішайте віничком.
- Форму для випікання змастіть вершковим маслом і вилийте до неї тісто.
- Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 45–50 хвилин до золотавого кольору.
- Коли кекс охолоне, дістаньте його з форми і посипте цукровою пудрою.
Поради:
- Всі інгредієнти мають бути кімнатної температури.
- Готовність кексу перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
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