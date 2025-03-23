Трамп зробив заяву про мирний процес щодо України

Президент США каже, що процесс триває і все під контролем.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зусилля зі стримування подальшої ескалації війни між Росією та Україною перебувають "під контролем".

Про це він сказав в інтерв’ю Outkick, пише Bloomberg.

"Путін нікуди не вторгся, коли я був президентом. Він забрав Крим, і він забрав Грузію, коли президентом був Буш, коли президентом був Обама, і він намагається забрати все... Я не думаю, що в світі є хтось, хто міг би зупинити його, крім мене, і я думаю, я сподіваюся, що я зможу його зупинити", - сказав Трамп.

Нагадаємо, телефонні розмови президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським цього тижня стали найважливішою дипломатичною ініціативою від моменту початку російського вторгнення до України.

Трамп презентує початок будь-якого діалогу як тріумф, а себе хоче представити унікальним переговорником. Однак результати його зусиль поки що залишаються примарними, як і обіцянки закінчити війну за 24 години.

Путін відхилив пропозицію Трампа про 30-денне перемир'я та висунув низку вимог.

Водночас Кремль не бажає повністю ігнорувати Трампа, намагаючись зберегти видимість конструктивного діалогу, пропонуючи зміцнення особистих і міждержавних відносин.

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