В "Укрзалізниці" не працюють онлайн сервіси: що сталося

В "Укрзалізниці" зранку 23 березня перестали працювати онлайн сервіси. Це сталося через технічний збій в IT системі.

Про це повідомила "Укрзалізниця".

Зокрема, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

"Відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблем. Перепрошуємо за незручності", - написали у компанії.

Додається, що ранкові зміни залізничних кас на вокзалах посилюють додатковими працівниками. Також для зв’язку радять використовувати сторінки "Укрзалізниці" у соціальних мережах.

Нагадаємо, внаслідок вечірніх обстрілів Кіровоградщини є пошкодження залізничної інфраструктури. Низка поїздів змінили маршрут.

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