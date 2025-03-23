В "Укрзализныце" не работают онлайн сервисы: что произошло

Специалисты работают над устранением проблемы.
У "Укрзализныци" утром 23 марта перестали работать онлайн сервисы. Это произошло из-за технического сбоя в IT системе.
Об этом сообщила "Укрзализныця".
В частности, временно не работает продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги.
"Соответствующие специалисты уже работают над устранением проблем. Извиняемся за неудобства", — написали в компании.
Добавляется, что утренние смены железнодорожных касс на вокзалах ужесточаются дополнительными работниками. Также для связи советуют использовать страницы "Укрзализныци" в социальных сетях.
Напомним, в результате вечерних обстрелов Кировоградщины повреждение железнодорожной инфраструктуры. Ряд поездов сменили маршрут.
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