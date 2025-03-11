"Укрзалізниця" представила новий вагон для подорожей з дітьми

Батьки з дітьми від 0 до 8 років можуть подорожувати в комфортному дитячому вагоні.

З 18 березня в поїзді Київ – Ужгород з’явиться новий дитячий вагон, який стане сьомим у складі цього потяга. Укрзалізниця вже відкрила продаж квитків на цей вагон, які можна придбати в мобільному застосунку за спеціальним маркуванням "дитячий".

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

"Відкриваємо продаж квитків на сьомий дитячий вагон Укрзалізниці! Цей вагон стане в складі поїзда №81/82 Київ - Ужгород вже з 18 березня, продаж квитків зі спеціальним маркуванням "дитячий" уже відкрито в застосунку", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що вагон призначений для подорожей батьків із дітьми від 0 до 8 років та обладнаний усім необхідним. Укрзалізниця подякувала за реалізацію проєкту дитячих вагонів UNICEF Ukraine та уряду Бельгії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зростуть ціни на залізничні квитки.

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