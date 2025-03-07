Брауни с белым шоколадом: интересный рецепт

Если вы еще не пробовали брауни с белым шоколадом, то сейчас самое время это исправить. Этот десерт очаровывает своим нежным вкусом, тонким ароматом и приятной текстурой.

Брауни с белым шоколадом могут стать отличным дополнением к чашке кофе или чая и подарить настоящее наслаждение каждому, кто его попробует. На странице dushevna_kuhnya рассказали о простом, но безупречном рецепте, который сможет повторить даже начинающий кулинар.

Ингредиенты Яйца 3 шт. Сахар 75 г Соль 0,5 ч.л Сливочное масло 150 г Белый шоколад 150 г Разрыхлитель 3 г Мука 150-180 г

Приготовление

Перед началом разогрейте духовку до 170°C. Это позволит тесту равномерно пропекаться и сохранить нежную структуру. Белый шоколад вместе со сливочным маслом нужно растопить. Это можно сделать на водяной бане или с помощью микроволновки. Главное – не перегреть смесь, чтобы шоколад не свернулся. Когда масса станет однородной, оставьте ее остывать до комнатной температуры. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до легкой пены – это поможет сделать воздушным тесто. После этого аккуратно введите шоколадно-масляную смесь и хорошо перемешайте. Просейте муку вместе с щепоткой соли и разрыхлителем, затем постепенно добавьте к жидкой массе, осторожно перемешайте до однородности. Если вы хотите сделать десерт еще более интересным, добавьте в тесто измельченные орехи или кусочки шоколада. Они придадут текстуры и сделают вкус еще более насыщенным. Переложите тесто в форму, равномерно распределите его по поверхности. Выпекайте при 170°C в течение 25-30 мин. Следите за готовностью: внутри брауни должно остаться немного влажным. Проверить это можно зубочисткой – если она выходит слегка липкой, значит, десерт готов. Очень важно дать брауне полностью остыть в форме, прежде чем разрезать его на порционные кусочки. После охлаждения текстура станет более плотной, а вкус еще более выразительным.

Советы:

Не передерживайте десерт в духовке – он должен оставаться слегка влажным внутри.

Добавьте любимые орехи или сухофрукты, чтобы разнообразить вкус.

Подавать можно с шариком ванильного мороженого или ягодами – так десерт станет еще вкуснее.

@dushevna_kuhnya Брауни на белом шоколаде (БЛОНДИ) Это очень вкусно! Ингредиенты на 2 порции в фольгированной форме 960 мл 20*14см Яйца (средние) С1-С0 – 3 шт. Сахар – 75 г Соль – 0,5 ч.л. Сливочное масло – 150 г Белый шоколад – 150 г Разрыхлитель – 3 г Мука – 150-180 г (в зависимости от вашей муки) Приготовление: 1. Разогрей духовку до 170°C. 2. Растопи шоколад и масло на водяной бане или в микроволновке импульсно, пока масса не станет однородной. Охладить до комнатной температуры. 3.В отдельной миске сбей яйца с сахаром в легкую пену. Добавь шоколадно-масляную смесь и перемешай. 4. Просей муку с щепоткой соли и добавь к шоколадной смеси. Осторожно перемешай. 5. По желанию добавь орехи или кусочки шоколада для текстуры. 6. Выпекание: Вылей тесто в форму и выпекай 25-30 минут при 170* Проверяй готовность зубочисткой: серединка должна быть немного вязкой. 7. Охлаждение: Дай брауне остыть в форме, прежде чем нарезать. ♬ Suave — The Pianist & D'Michel leb

Приготовьте этот отличный десерт и поделитесь им с близкими.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить шоколадные блинчики.

Читайте также: